健康網》補鈣可防腎結石！ 食藥署：適量攝取避免4危害

食藥署表示，攝取適量鈣質可吸收體內草酸，預防腎結石；但有腎結石病史或高尿鈣症患者，尤須注意勿過量；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鈣是維持人體骨骼健康的重要營養素，不論是成長中的孩童想長高，或是高齡長者擔心骨質疏鬆，補鈣往往是第一選擇；但又可能擔心鈣質攝取過多是否有問題、會不會增加結石風險？食藥署於官方臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，腎結石是因人體內草酸過多，攝取適量鈣質可與草酸結合，有助預防腎結石；但須注意過量攝取會造成腸胃不適、高血鈣症、心血管風險與影響營養吸收。

鈣質吸收草酸防結石

食藥署說明，腎結石的主要成分之一是草酸鈣，人體內的草酸過多，其實才是造成結石的關鍵。如果飲食中的鈣質攝取不足，腸道會吸收更多草酸，導致尿液中的草酸濃度升高，進而增加結石風險。因此，攝取適量鈣質能與草酸結合，避免草酸進入體內，反而能降低腎結石風險。

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另食藥署提醒，對於有腎結石病史或高尿鈣症患者來說，因補充過多鈣質可能會提高結石風險，所以須特別注意。

過量易造成人體危害

食藥署指出，鈣質雖能預防腎結石發生，但若攝取過量，也會造成人體以下危害：

●腸胃不適：特別是碳酸鈣，可能引起便秘、腹脹。

●高血鈣症：可能出現噁心、食慾不振、異常口渴、頻尿等症狀，甚至會影響心臟功能。

●影響營養吸收：攝取過多鈣質可能會抑制鐵、鋅的吸收，建議與補充劑間隔2-4小時服用。

●心血管風險：部分研究指出，過量鈣質可能與心血管疾病有關，但仍需更多研究證實。

食藥署提醒，鈣質有助於骨骼健康，但過量可能適得其反。建議遵循每日建議攝取量，選擇適合的鈣片，並留意藥物與食物的交互作用，才能安全補鈣，維持健康。

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