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解決醫療資源困境 雲林推3年3億元留人

2025/03/17 16:33

鼓勵雲林護理人力留任，雲縣府提出3年3億人力留任計畫，希望3年內7家急救責任醫院的護理人力可以從目前2300多人增至3000人。圖為台大學士後護理系學生在台大雲林分院實習情形。（台大雲林分院提供）

鼓勵雲林護理人力留任，雲縣府提出3年3億人力留任計畫，希望3年內7家急救責任醫院的護理人力可以從目前2300多人增至3000人。圖為台大學士後護理系學生在台大雲林分院實習情形。（台大雲林分院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會今天專案報告因應急診、加護病房及住院醫護量能不足配套措施，縣長張麗善指出，對目前縣內醫療資源困境提出3個計畫，包括3年3億元的333護理人力留任計畫、5年8000萬元的深耕100公費護理師培育、5400萬元護理友善職場計畫，預計明年上路。

雲林縣衛生局長曾春美表示，今年春節期間全國急診壅塞，根據衛生局統計轄內7家急救責任醫院今年1、2月的急診人數確實比去年、前年同期明顯增加，分析原因主要是護理人力不足、基層診所休診、流感及腸胃炎等病毒爆發，尤其台大斗六、台大虎尾及成大斗六在1、2月滿載通報待床情形嚴重，今天上午台大斗六急診待床有27人。

曾春美說，縣內7急救責任醫院急診一般病床有116床、留觀床91床、加護病床有164床，護理人員有2385人，每萬人口開放病床數，相較鄰近嘉義縣市、彰化縣，雲林醫療明顯不足。

曾春美表示，因應縣內急診壅塞，縣府加強宣導落實醫療分級，輔導各急診室設立待床即時看板協助分流、補助轉診救護車費用外，還要鼓勵護理人員留任。

張麗善指出，針對縣內護理人員留任縣府提出3計畫，第1為5年8000萬元的深耕100公費護理師培育計畫，培養在地優秀學子成為護理人員返鄉服務，100名每人每年補助16萬元，5年最高補助80萬元。

第2是3年3億元的333護理人力留任計畫，3年編列3億元獎勵臨床護理人員新聘及留任，每月補助3000元，目標3年達成縣內7家醫院護理人力增至3000人。

第3是托顧老小的護理友善職場，規劃醫護人員托育中心、日照托老所，為醫護人員分擔家庭照顧困境。

雲林縣長張麗善在議會說明縣府提出的333護理人力留任計畫。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善在議會說明縣府提出的333護理人力留任計畫。（記者黃淑莉攝）

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