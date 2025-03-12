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健康網》燕麥奶健康不發胖？醫：2類人須注意攝取量
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕健康飲食正當道！燕麥奶因其植物基底、低脂肪以及環保的形象，近年來成為健康風潮中的熱門飲品，對純素民眾來說是一大福音，許多人也開始以燕麥奶取代牛奶。但飲用燕麥奶真能健康不發胖？好日子診所謝雯伶醫師表示，燕麥奶的主成分為燕麥和水，但製程中可能會添加油脂、糖鹽等，熱量則主要來自碳水化合物，所以，肥胖患者和糖尿病患者仍須注攝取量。
對於肥胖患者來說，是否能以燕麥奶完全取代牛奶？謝雯伶於臉書粉專「好日子診所」發文指出，減重患者的飲食結構中，足量蛋白質是很重要的，以燕麥和水為主要成分的燕麥奶，製作過程中可能添加油脂等，所以蛋白質的含量遠低於牛奶，也缺乏部分必須胺基酸；因此，若想以燕麥奶取代牛奶，反而會將減重飲食目標推遠。
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肥胖與糖尿病患者勿過量
謝雯伶說，市售燕麥奶經常添加糖、油脂等，像是咖啡師專用系列為了增添口感，燕麥油脂添加比例更高。以每100毫升的燕麥奶計算，約含40-60卡路里，熱量主要來自碳水化合物，也就是「醣類」；因此，燕麥奶在營養分類中，其實更接近於澱粉類。所以謝雯伶特別提醒，糖尿病患者與肥胖患者須特別注意每日勿攝取過量。
正確挑選搭配3要點
此外，燕麥奶因含有膳食纖維，可與其他全穀雜糧類的澱粉相互代換，有助於降低精緻澱粉攝取量、促進腸胃蠕動。想要如何選得對、喝得對？謝雯伶提出以下3點建議：
●宜適量攝取，將取代對象視為澱粉。
●飲用燕麥奶之外，另應搭配足量蛋白質。
●有選擇的情況下，建議挑選無糖口味。
謝雯伶強調，燕麥奶可以作為健康飲食的一部分，但並非牛奶的完美替代品，尤其是對於肥胖者；唯有均衡飲食與適量攝取，才能真正喝出健康！
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