驚喜發現！天然植物成分有望抑制癌症與神經病變

研究發現，植物性黃酮化合物sulfuretin可抑制CEMIP酶活性，可能有助於抑制癌細胞增生，並促進神經髓鞘修復；圖為癌細胞與免疫細胞互動的示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國奧勒岡健康與科學大學（OHSU）與波特蘭大學（University of Portland）的研究團隊，最近發現一種來自植物的天然化合物「sulfuretin」，可能成為對抗癌症與多發性硬化症（MS）的新希望。這項突破性研究刊登於國際期刊《生物化學雜誌》（Journal of Biological Chemistry），顯示sulfuretin能抑制一種關鍵酶的活性，幫助阻止癌細胞失控增生，並保護神經細胞周圍的重要保護層—髓鞘。

sulfuretin是一種黃酮類化合物，存在於某些植物中。科學家發現，它能阻斷一種名為CEMIP的透明質酸酶（hyaluronidase）活性。這種酶若過度活躍，會分解透明質酸（hyaluronic acid），產生有害片段，進而解決兩個關鍵問題。

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科學家發現，sulfuretin能幫助修復神經細胞外面的保護層（就像電線上的橡皮皮套），避免這層保護層受損。保護層若壞掉，會導致像多發性硬化症、腦中風或腦傷這類問題，甚至讓早產寶寶的腦部受損，出現行動或學習上的困難。其次，它能阻止癌細胞亂長，減緩腫瘤擴散，為癌症治療帶來新希望。

據《每日科技網》（scitechdaily）3日報導，這項發現源自波特蘭大學化學教授安潔拉．霍夫曼（Angela Hoffman）帶領的本科生團隊，歷經多年辛苦篩選植物成分。他們將花朵磨碎、提取分子，測試是否能抑制CEMIP活性。

霍夫曼博士表示：「這些學生花了數年時間，終於找到sulfuretin這一有潛力的化合物。」

OHSU神經科學教授謝爾曼（Larry Sherman）博士則進一步在細胞實驗中證實，sulfuretin確實能阻斷CEMIP活性，並促進神經髓鞘生成。他興奮地說：「我們相信這款化合物未來有望在癌症、多發性硬化症，甚至骨關節炎、阿茲海默症等疾病的治療中發揮作用。」

目前，研究團隊正計畫在動物模型中測試sulfuretin的療效、安全性與可能副作用。這一步將決定該化合物是否能真正成為新藥，造福癌症患者與神經病變患者。研究也獲得美國國家衛生研究院（NIH）等多個機構資助，顯示其潛在價值。

sulfuretin不僅來源天然，且可能同時對抗多種嚴重疾病，這在醫學界相當罕見。從花卉中提取的分子，經過學生與科學家的努力，展現了基礎研究如何開啟新療法的希望之門，對廣大患者來說，這是一道曙光。

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