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健康網》紫色食物抗發炎還助減肥！ 營養師點5食材
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕別看紫色食物顏色深就不敢吃，其實它好處超多！營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片分享，紫色食物富含植化素，如花青素及多酚，能抗氧化、抗發炎，甚至幫助減重，像是紫高麗菜、茄子、紫米、紫葡萄、紫地瓜等，都有助於身體健康。
國健署表示，植化素是一種幫助植物對抗自然中有害物質，對於人體有生物活性的天然化合物，它主要存在於蔬菜、水果與全榖雜糧類等天然食物中，人體無法自行製造，可以透過彩虹飲食來攝取。國健署也列出以下幾個常見顏色的植化素：
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●紅色：茄紅素、辣椒紅素。
●黃橙色：類黃酮素、葉黃素。
●綠色：葉綠素、兒茶素。
●黑紫色：花青素、酚酸類。
●白色：有機硫化物、蒜蔥素。
此外，國健署也於臉書專頁中指出，植化素中的花青素可以保護眼睛、改善腸道菌相，通常深色食物中含量較高。國健署也分享了以下3類含有花青素食物：
●全穀雜糧類：紫玉米、紫山藥、黑米、紫米、 紫地瓜。
●水果類：黑李子、紅火龍果、葡萄、桑椹、櫻桃。
●蔬菜類：紫甘藍、紫高麗菜、紅洋蔥、茄子、紫洋蔥。
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