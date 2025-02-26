自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紫色食物抗發炎還助減肥！ 營養師點5食材

2025/02/26 08:31

營養師表示，紫色食物富含花青素及多酚，能抗氧化、抗發炎，還助減重，如茄子、紫米、紫地瓜等；情境照。（圖取自photoAC）

營養師表示，紫色食物富含花青素及多酚，能抗氧化、抗發炎，還助減重，如茄子、紫米、紫地瓜等；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別看紫色食物顏色深就不敢吃，其實它好處超多！營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片分享，紫色食物富含植化素，如花青素及多酚，能抗氧化、抗發炎，甚至幫助減重，像是紫高麗菜、茄子、紫米、紫葡萄、紫地瓜等，都有助於身體健康。

國健署表示，植化素是一種幫助植物對抗自然中有害物質，對於人體有生物活性的天然化合物，它主要存在於蔬菜、水果與全榖雜糧類等天然食物中，人體無法自行製造，可以透過彩虹飲食來攝取。國健署也列出以下幾個常見顏色的植化素：

●紅色：茄紅素、辣椒紅素。

●黃橙色：類黃酮素、葉黃素。

●綠色：葉綠素、兒茶素。

●黑紫色：花青素、酚酸類。

●白色：有機硫化物、蒜蔥素。

此外，國健署也於臉書專頁中指出，植化素中的花青素可以保護眼睛、改善腸道菌相，通常深色食物中含量較高。國健署也分享了以下3類含有花青素食物：

●全穀雜糧類：紫玉米、紫山藥、黑米、紫米、 紫地瓜。

●水果類：黑李子、紅火龍果、葡萄、桑椹、櫻桃。

●蔬菜類：紫甘藍、紫高麗菜、紅洋蔥、茄子、紫洋蔥。

營養師分享，天然蔬果中含有花青素，如紫甘藍、紫高麗菜、黑李子、紅火龍果等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，天然蔬果中含有花青素，如紫甘藍、紫高麗菜、黑李子、紅火龍果等；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中