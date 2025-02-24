超音波導引神經阻斷技術結合放管線 中榮成功降低心臟手術後疼痛

中榮麻醉部醫師張詒婷（左）運用超音波導引神經阻斷技術結合管線置放，讓劉先生（右）心臟手術後有效減痛。（中榮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕心臟手術後的疼痛被列為重度疼痛等級，尤其採用傳統正中切開胸骨的方式，台中榮總（中榮）麻醉部成功運用超音波導引神經阻斷技術結合管線置放，為患者大幅減緩術後不適，需自費，但疼痛指數從7-8分降至2-3分，術後肺活量計表現改善20-50%，止痛藥使用量減少50%，住院天數縮短1-2天，研究成果刊登於國際期刊《Journal of the Chinese Medical Association》。

67歲劉先生因冠狀動脈狹窄，2週前至中榮接受心臟繞道手術，採用超音波導引神經阻斷術，結果傷口完全不痛，恢復迅速良好。

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中榮麻醉科醫師張詒婷醫師指出，心臟手術後最常見的併發症之一是肺部塌陷及肺炎等呼吸系統問題，導致血氧下降、發燒，甚至呼吸衰竭。這是因為術後傷口疼痛導致病人不敢深呼吸或咳嗽，增加肺部併發症風險。

研究顯示，心臟手術後疼痛最長可達7天，1/3的患者在手術後1年內仍受慢性疼痛困擾，10%病患可能成為長期嗎啡類止痛藥的依賴者。

張詒婷表示，心臟微創手術雖多元發展，但仍有60-70%的手術必須以傳統方式進行。心臟手術涉及抗凝血劑使用，且病患常有多重共病，在必須維持血壓並避免血塊產生可能傷及神經的雙重風險，一般的區域神經阻斷止痛，如減痛分娩使用的硬脊膜外自控式止痛，便完全無用武之力。

她指出，心臟手術後的疼痛控制，過去發展如同荒漠，幾乎無可行且有效的方法，往往只能依賴強效嗎啡類止痛藥物。

中榮總麻醉部醫師張詒婷示範透過超音波導引進行神經阻斷麻醉。（中榮提供）

張詒婷表示，超音波導引神經阻斷技術可以精準在脊柱橫突和背部肌肉交界處（豎脊肌筋膜神經阻斷），或胸大肌與肋間肌之間的筋膜（胸骨旁神經阻斷）中施打麻醉藥劑，阻斷引發傷口疼痛的神經，減少疼痛訊號傳送至大腦，有效抑制疼痛引起的交感神經系統活化和後續發炎反應。

而中榮麻醉部更進一步於術前置放管線，除了定時定量給予藥劑，還能讓患者術後可依個人情況自主按壓止痛藥劑來減痛，使原本只能維持10-12小時的針劑減痛效果延長至住院期間的2-3天，專注術後呼吸復健，降低併發症風險，不過張詒婷提醒，嚴重凝血功能異常、預期施打處有感染者不適合使用神經阻斷。

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