增購10萬劑公費流感疫苗剩4.5萬劑！邱泰源：疫情平穩、可打自費

衛福部長邱泰源今（22日）表示，目前公費流感疫苗庫存剩4.5萬劑，預計今天打氣也會不錯，不過近期疫情趨平穩，除了適用公費疫苗的11類對象，民眾如以需求也可至醫療院所自費接種。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕行政院日前火速拍板增購10萬劑流感疫苗，2月20日開始優先提供65歲以上長者、幼兒、慢性病患者等11類高風險族群施打；衛福部長邱泰源今（22日）表示，首日接種突破4萬劑，昨（21日）天也有近1.9萬劑，目前庫存剩4.5萬劑，預計今天打氣也會不錯，不過近期疫情趨平穩，除了適用公費疫苗的11類對象，民眾如以需求也可至醫療院所自費接種。

藝人「大S」徐熙媛在日本因流感併發肺炎離世的消息震驚各界，也讓國內掀起一波搶打流感疫苗熱潮；原本剩下約20萬劑公費疫苗，在短短一週內就打掉18.7萬劑。為回應需求，行政院拍板增購10萬劑公費流感疫苗，疾管署經公開招標，向台灣東洋藥品公司採購，2月20日起提供給11類高風險族群接種。

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目前公費接種對象包括，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照護機構對象、6個月以上至國小入學前幼兒、具有潛在疾病者（如高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

邱泰源今天出席「健保30永續研討會」，接受媒體聯訪時指出，20日開打當天就接種超過4萬劑，昨天則近1.9萬劑，目前庫存仍有4.5萬劑，預期今天接種人數也會不錯。不過近期疫情已較為平穩，除了符合公費疫苗資格的11類對象外，各醫療院所的自費疫苗存量也相當充足，民眾可視需求自行接種。

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