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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》老得慢又延壽！ 人體研究：做簡單3件事癌症少6成

2025/02/20 12:01

研究發現，每天吃omega-3（魚油）、維生素D，再加上一點運動，有助身體「慢老」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，每天吃omega-3（魚油）、維生素D，再加上一點運動，有助身體「慢老」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，漸漸發現自己爬樓梯喘得要命，起床腰痠背痛？不過，最近1個歐洲研究，告訴我們：「也許，您可以老得慢一點！」台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外最新研究指出，70歲以上的長者若每天吃omega-3（魚油）、維生素D，再加上1週3次、每30分鐘的簡單運動，3年下來，真的可以「慢老」，且是「身體年齡」變年輕，身體更健康，癌症發生率降61%。

研究：3年慢老3個月 持之以恆護健康

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文引述1項在2025年《Nature Aging》期刊的DO-HEALTH研究計畫，該研究對象為777名瑞士70歲以上長者。研究人員發現，每天吃omega-3、維生素D，再加上一點運動，3年下來，真的可以「慢老」一點。

這種慢老不是感覺，而是細胞告訴我們「您變年輕了」。張家銘說明，該研究透過測量血液中的DNA甲基化時鐘，觀察人們「身體年齡」，便發現每天吃omega-3的長者，3年下來年輕3個月，他們的「身體年齡」較年輕，生物時鐘跑慢了，而「身體年齡」又與人年老時會否得癌症、心臟病、失智症等相關。

3年年輕3個月聽起來很少，但研究人員說，若能一直保持良好習慣，不是只有這3年，而是接下來的10年、20年，這個「慢老」的效果，會慢慢累積，最後影響健康，甚至壽命。

研究發現，omega-3效果最好，搭配維生素D和運動，效果更顯著。若每天吃1克omega-3膠囊，內含330毫克EPA、660毫克DHA，再加上每天吃2000單位維生素D，及1週3次、每30分鐘的簡單運動，效果會更好，也就是說，生物時鐘變慢得更明顯。

不只「慢老」 還能少跌倒、生病

研究還發現，每天吃omega-3、維生素D，再加上一點運動，除了能「慢老」，還有其他好處。首先吃omega-3，能讓感染率降13%，跌倒發生率降10%。omega-3、維生素D、運動一起來，3年下來，前衰弱症（快走不動、容易摔倒的狀態）少了39%，癌症少了61%。

研究顯示，每天吃omega-3、維生素D，再加上一點運動，除了能「慢老」，還可降低前衰弱症風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

研究顯示，每天吃omega-3、維生素D，再加上一點運動，除了能「慢老」，還可降低前衰弱症風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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