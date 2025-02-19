胃癌存活率遠輸日韓 專家示警：光篩幽門桿菌恐不夠

台灣全癌症病友連線秘書長齊秀惠（左起）、理事長吳卉汝、中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙、台灣胃癌醫學會理事長沈延盛、台灣癌症基金會執行長張文震及副執行長蔡麗娟共同發聲，盼持續強化胃癌篩檢政策，推動創新治療。（記者邱芷柔攝）



〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣每年新增超過4千多名胃癌個案，其中35%確診時已是晚期，治療難度大幅提升，衛福部今年試辦公費胃癌篩檢盼及早介入，不過專家指出，台灣逾5成胃癌患者與幽門桿菌無關，光靠幽門桿菌篩檢，恐怕難以全面掌握高風險族群，應積極推動胃鏡篩檢，提高早期發現率。

台灣胃癌醫學會理事長沈延盛指出據2018年全球癌症存活率監測（CONCORD計畫），台灣胃癌存活率20年來從35％提升至38%，僅提升3%，遠遠落後日本的60%、韓國68%，這與篩檢制度不健全、治療藥物選擇受限密切相關，日、韓政府大力推動早期胃癌篩檢，並積極引進多元治療方案，是胃癌存活率提升的關鍵。

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衛福部今年試辦幽門桿菌公費篩檢，預計明年正式納入第六大癌篩。沈延盛直言，台灣胃癌患者中，幽門桿菌感染陽性比例僅約20%，僅靠幽門桿菌篩檢恐怕掛一漏萬。他認為，更有效的篩檢策略應包括結合生物標誌物檢測與高危險族群的胃鏡檢查，類似肺癌篩檢策略，針對家族史及其他高風險因子進行篩檢，提升早期發現率，避免錯過治療先機。

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙也提到，新型標靶藥物與免疫療法正改變全球胃癌治療，臨床研究顯示，新標靶藥物可降低近25%死亡風險，並延長無疾病惡化期與存活期。但國內9成胃癌患者為HER2陰性，目前僅能接受化療或免疫治療，且尚無標靶藥物獲核准為一線治療，健保也僅補助CPS高表達患者的免疫療法，至於HER2陽性患者，僅6%能獲得健保給付的抗HER2標靶藥物。

台灣全癌症病友連線與癌症基金會也共同發聲，希望政府強化胃癌篩檢政策，推動創新治療，讓病人獲得更好的治療選擇，提升台灣胃癌存活率，朝向「健康台灣」、降低1/3癌症死亡率的目標邁進。

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