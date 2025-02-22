健康網》「樹子清蒸黃金鯧」超下飯！農業部：刺少又鮮嫩

「樹子清蒸黃金鯧」香氣十足且肉質鮮嫩可口，搭配靈魂蒸魚鹹甘醬汁，好吃營養又下飯。（圖擷取自農業部臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春季是金鯧的產季，在台灣有2個常見品種，一個是體型較小、背鰭較長的布氏鯧鰺，另一個是體型較大、背鰭較短的穆克鯧鰺，都是市場上常見到的！農業部在臉書專頁發影片，教大家做樹子清蒸黃金鯧，是一道用電鍋就能輕鬆做好的當季魚料理，香氣十足且肉質鮮嫩可口，搭配靈魂蒸魚鹹甘醬汁，好吃營養又下飯！

樹子清蒸黃金鯧

●準備材料

食材：黃金鯧1條、蔥50克、薑30克、辣椒10克、沙拉油3大匙、香油1大匙。

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調味料：樹子醬 3大匙、冬瓜醬1大匙、米酒1大匙、糖1小匙、魚露1大匙、冷開水3大匙。

台灣魚類資料庫指出，金鯧體型呈卵圓形，甚側扁，隨著成長而逐漸向後延長；示意圖。（資料照）

●製作方法

1.可先購買已經去好腮的黃金鯧，退冰後備用。

2.將黃金鯧兩面各劃三刀後洗淨，上面放2片薑片與2根蔥，放入蒸鍋中蒸15分鐘，取出將蒸魚汁液倒出。

3.將調味料調勻淋在黃金鯧上，再蒸2分鐘後取出。

4.將蔥、薑及辣椒切成絲，再用清水洗淨，放於黃金鯧上。

5.鍋中加入沙拉油、香油，加熱後淋於蔥絲上即可。

小百科

台灣魚類資料庫指出，金鯧體型呈卵圓形，甚側扁，隨著成長而逐漸向後延長。廣泛分布於印度到太平洋之暖水域；台灣南部、東部海域有產，一般市面上所見皆為養殖魚。以手釣、延繩釣、流刺網、定置網捕獲。清蒸或紅燒皆可。

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