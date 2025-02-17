她3年流產3次 一查竟是「夫染色體異常」所致

郭保麟醫師指出，若曾生育過染色體結構異常小孩的夫妻，需接受染色體檢查，確定下次懷孕孩子是否有染色體異常風險。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕1名婚後開心想迎接新生命的陳姓女子，第1次懷孕約10週產檢發現胚胎心跳停止，第2次懷孕約8週檢查發現只有胚囊而沒有胚胎，第3次懷孕又發生自發性流產，讓她相當沮喪，夫妻前往醫院婦產科求診，經血液染色體檢查，才發現原來是先生染色體結構異常，醫師建議採自然受孕，第4次懷孕檢查為染色體正常的胎兒，目前開心待產中。

仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科醫師郭保麟表示，人類每個細胞有23對染色體，一半來自父親，另外一半來自母親，流產可能因為胚胎品質或是子宮環境不佳所導致，流產的胚胎之中相當高的比例有染色體異常，而染色體異常的胚胎被自然淘汰的結果即是流產。

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郭保麟表示，該名先生檢查發現第14號跟21號染色體之間「平衡型」轉位，「平衡型」染色體結構異常就是不同染色體區域間發生轉位性互換，或同1個染色體不同區域間發生倒轉。這些人大部分健康狀況沒問題，是因為精子或卵子染色體異常的比例增加，造成胚胎異常機會大幅度增高。若夫妻其中一人帶有「平衡型」染色體結構異常，每次懷孕流產的機率大約是30至50%。

郭保麟指出，一般人約每500人會有1名帶有「平衡型」染色體結構異常，一般人並不需要接受染色體檢查。但有重複性流產或是不孕症的夫妻，帶有「平衡型」染色體結構異常的機率大約是4%，因此需接受染色體檢查。若是曾生育過染色體結構異常小孩的夫妻，也需接受染色體檢查，以確定下次懷孕孩子是否有染色體異常的風險。

他建議，帶有「平衡型」染色體結構異常的夫妻，可考慮接受試管嬰兒和基因篩選，選擇正常的胚胎植入，也可選擇自然受孕，每次懷孕也會有一定的成功機率（至少50%），但在懷孕中期需接受羊水染色體檢查，以確定胎兒沒有染色體異常。

郭保麟強調，因高齡化生育及環境污染等因素，重複性流產病例有急遽增加趨勢，夫妻可透過重複性流產特別門診針對重複性流產（至少連續2次流產）的原因進行全面性檢查，可幫助儘快懷孕成功，順利生下健康的寶寶。

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