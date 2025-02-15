健康網》壯陽藥5禁忌！ 醫：與「它」一起用恐有生命危險

醫師提醒，壯陽藥不可與硝化甘油類藥物一起服用，很可能會讓血壓變得非常低，造成生命危險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕部分男性為了讓自己在性行為時大展雄風，會服用壯陽藥。莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓表示，壯陽藥是男性的好幫手但非仙丹，服用時還是要注意幾點，像是近半年有心梗或中風、休息時血壓過低、患有不穩定性心絞痛、有在服用血壓藥或硝化甘油類藥物者，都不建議服用。尤其是正在服用硝化甘油類藥物者，若與壯陽藥一起吃，有可能會讓血壓變得非常低，造成生命危險。

莊豐賓在臉書專頁「幸福醫師 莊豐賓醫師」及YouTube發影片分享，口服壯陽藥是目前治療勃起功能障礙的第一線首選，它其實讓高達7成以上的患者都有明顯的改善，使用的方便性跟安全性也普遍被認可，看似很好用，但其實有些風險存在。他列出了使用壯陽藥時要注意的5個禁忌：

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壯陽藥5大禁忌

●近6個月有心肌梗塞、中風或心律不整，已經對生命造成威脅的人不建議使用。

●在休息狀態下，血壓過低或過高者，也不建議使用。過低：收縮壓低於90、舒張壓低於50；過高：收縮壓高於170、舒張壓高於100。

●不穩定性的心絞痛患者：性行為時會有心絞痛的感覺，或是心臟衰竭已達到第2級的程度（身體活動受到輕度限制），也不建議使用。

醫師表示，性行為時會出現心絞痛感覺者，不建議使用壯陽藥；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

◎心臟衰竭分類：

第1級：沒有身體活動上的限制，日常活動不會引起過度疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛的症狀。

第2級：身體活動受到輕度限制，休息狀態感到舒適，但從事日常活動會出現過度疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛的症狀。

第3級：身體活動明顯受到限制，休息會緩解，但從事輕微活動時，會出現過度疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛的症狀。

第4級：無法舒適的執行任何活動，休息狀態就會出現過度疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛的症狀。

●使用「硝化甘油類藥物」者忌用：如舌下含片，許多心臟科的藥物裡也有，這是絕對禁忌。因為硝化甘油類藥物會讓血管擴張，如果加上壯陽藥，都是針對一氧化氮的放鬆，有可能會讓血壓變得非常低，甚至會造成生命危險。

莊豐賓提醒，目前硝化甘油藥物其實種類很多，有些藥物光看藥名是看不出來有含此成分的，所以在服用壯陽藥之前最好先諮詢自身的心臟科醫師或泌尿科醫師，經評估確認無礙後再服用。

●有吃血壓藥者：若與壯陽藥一起吃，會讓有些人產生低血壓的狀態，服用之前務必先詢問過醫生，讓醫師幫忙評估劑量。

莊豐賓呼籲，男性要服用壯陽藥前，一定要透過專業的醫師評估，開立有合法檢驗過的藥物，再按照醫囑服用，自行在外面購買壯陽藥來吃，等於把你的寶貝暴露在危機中，千萬不要冒這個險。

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