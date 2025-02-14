健康網》5招聰明護關節！ 醫推3類食物：鮭魚、雞湯入列

醫師表示，Omega-3脂肪酸具有抗發炎的作用，有助於減少關節炎的風險，常見於鮭魚、核桃等食物中；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕關節是人體的重要組成部分，支撐我們完成各種動作，從日常生活中的行走到高強度運動。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，隨著年齡增長、不當使用或過度訓練，都容易使我們的關節受到損傷。因此，平時要特別注意體重健康、運動技巧、適度休息及飲食管理，可以補充一些含特定營養素的食物來保護關節，如含膠原蛋白的雞湯、含Omega-3脂肪酸的鮭魚等。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，正因關節對人體有著舉足輕重的影響，所以日常生活中才要好好保養，他列出以下5個強化關節的方法，幫助民眾維持身體健康。

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強化關節5要素

●維持健康的體重：多餘的體重會對關節，特別是膝關節、髖關節和踝關節，造成額外的壓力。例如，當您每增加1公斤體重，膝關節就需要承受額外3-5公斤的壓力。建議要保持均衡飲食，避免高脂肪、高糖分的飲食，並搭配規律運動來管理體重。

●補充含關節所需營養之食物：一些特定的營養素可以促進軟骨修復，減少發炎並保護關節。

1.含膠原蛋白與蛋白質的食物：它們是關節軟骨的重要成分，可以幫助修復和維持關節健康。包括雞湯、魚都是很好的來源。

2.鈣與維生素D：都能強化骨骼結構，降低關節受壓力時的損傷風險。食物來源包括乳製品、深綠色蔬菜和魚肝油。

3.Omega-3脂肪酸：具有抗發炎作用，有助於減少關節炎的風險。常見於鮭魚、亞麻籽和核桃中。

●適當的運動訓練：運動不僅能增強肌肉，還能穩定關節，減少受傷的風險。但建議選擇3種運動：

1.低衝擊運動：如游泳、騎自行車和瑜伽，都能有效保護關節，同時提升靈活性和穩定性。

2.肌肉力量訓練：能為關節提供額外的支撐，減少壓力。例如，深蹲就可以強化膝蓋和髖關節周圍的肌肉。

3.核心訓練：能增強核心肌群穩定性，有助於減少不必要的關節壓力，防止運動中姿勢不正確引發受傷。

醫師指出，核心訓練能增強核心肌群穩定性，有助於減少不必要的關節壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

●注意運動技巧與姿勢：不正確的運動姿勢可能會對關節造成傷害。例如，跑步時如果膝蓋未保持正確方向，可能導致膝關節的過度磨損。要記得學習正確的運動技巧，例如跑步時腳跟輕輕著地。也要使用合適的運動鞋 ，為關節提供支撐和減震效果。更要記得，運動前要進行充分的熱身與伸展，運動後進行放鬆，減少關節僵硬與受傷的機會。

●適度休息避免過度使用：長時間重複使用同一關節，會讓軟骨與關節結構過早退化。例如，經常搬運重物或過量運動，容易造成關節磨損或發炎。陳醫師知道工作很累，但還是安排適當的休息時間，讓關節有足夠的恢復時間。另外在重複性動作（如長時間打字或跑步）中，盡量要記得間隔休息，避免過度負荷。

此外，陳鈺泓也分享日常保護關節的3個好習慣，包括保持良好的姿勢，站立或坐姿時，避免彎腰駝背，這樣可以減少脊椎和膝關節的壓力；正確搬運重物，搬重物時，使用腿部力量，而不是直接用腰或肩膀用力；避免長時間久坐，工作間隙定期起身活動，讓關節保持靈活。

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