健康網》黑咖啡能防2型糖尿病 研究曝「加1物」效果砍半

醫師引述研究指出，每多喝一杯純黑咖啡，第2型糖尿病（T2D）風險可降低10%。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代上班族必備咖啡提振精神。醫師李柏賢指出，有研究發現，每多喝一杯純黑咖啡，第2型糖尿病（T2D）風險可降低10%，若「加糖」，風險僅降低5%；如果加人工代糖，風險降低7%；如果兩者都加，保護效果則幾乎消失。另提醒，咖啡雖好，但不宜空腹飲用，否則恐加重胃食道逆流、潰瘍等腸胃症狀。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，這項大型研究來自哈佛公衛學院，納入150106名受試者，來自3個美國大型前瞻性世代研究，總追蹤超過366萬人年的數據。受試者每4年填寫1次飲食問卷，詳細記錄咖啡攝取量，以及是否添加糖、人工代糖、奶油或奶精。

請繼續往下閱讀...

研究團隊使用Cox比例風險回歸模型，控制了多種影響因素（如年齡、BMI、運動習慣、家族史等），計算出不同咖啡添加物對T2D風險的影響。

醫師引述研究表示，黑咖啡加糖會影響對第2型糖尿病的保護效果，風險僅降低5%，如果是人工代糖，風險僅降7%，如果都加，則保護效果幾乎消失。（圖取自photoAC）

無糖黑咖啡 或能幫助腸道菌相平衡

李柏賢說明，除了影響血糖調控，過量糖分攝取還會改變腸道菌群，影響腸道發炎狀態。這對於發炎性腸道疾病（IBD）如克隆氏症和潰瘍性結腸炎的患者來說，可能是個關鍵因素！糞便微菌移植（FMT）和生物製劑在IBD治療中的應用越來越受關注。近期也有另一個研究證實咖啡會改變腸道菌叢，而維持健康的腸道菌群，可能有助於降低腸道發炎、改善治療效果。

另，他也提醒，咖啡雖好，但別空腹喝，否則容易刺激胃酸分泌，可能增加胃食道逆流與胃潰瘍的風險。對於胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍及腸躁症患者，建議適量飲用，避免刺激腸胃；此外，喝咖啡時搭配適量食物、避免加糖，才是聰明享受咖啡的方式。

李柏賢總結，正如研究作者所說：「咖啡的健康益處，特別是對糖尿病的保護效果，可能會因為糖和人工代糖的添加而被削弱。」如果在享用咖啡的同時，希望對健康有潛在幫忙，或許該試試無糖黑咖啡，這不僅對血糖代謝有益，還可能幫助維持腸道菌相的平衡，進而對整體健康帶來好處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法