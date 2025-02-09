健康網》年假才放完開工好緊張 腹式呼吸法帶走壓力

醫師指出，運用腹式呼吸法，減緩生活節奏改變造成的壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕轉眼9天年假過去，雖然已經開工一星期，怎麼「時差」調不回來，不是腹痛就是失眠，放假都好好的沒問題，一上班問題接踵而至。風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」表示，可以運用腹式呼吸法，減緩生活節奏改變造成的壓力。

腹式呼吸法

●找到舒適的姿勢，可以坐著或躺著，確保背部放鬆，肩膀不要聳起。

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●雙手輕放在腹部，一隻手放在胸口，另一隻手放在腹部，幫助感受呼吸的變化。

●透過鼻子緩慢吸氣，感覺腹部像氣球一樣鼓起，胸口則保持不動。

●用嘴巴緩慢吐氣，讓腹部自然回縮，感覺壓力隨著氣息釋放。

●每次吸4秒、停2秒、吐7秒，重複數次，就能感受到明顯的放鬆效果。

腹式呼吸法每次吸4秒、停2秒、吐7秒，重複數次，就能感受到明顯的放鬆效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

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