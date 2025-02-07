健康網》處方藥不可自行續配！ 食藥署：應遵循醫師處方領藥

食藥署指出，醫師開立的藥品大多屬於處方藥，在沒有醫師的處方下，藥師是不可以任意調劑給民眾的。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「前兩天去診所看病的藥吃完了，可是還是不太舒服，可以請藥師幫我依照上次的藥單配藥嗎？」對此，食藥署指出，醫師開立的藥品大多屬於處方藥，在沒有醫師的處方下，藥師是不可以任意調劑給民眾的。如有藥品遺失或來不及回診的狀況，可到家醫科診所開立短期相同藥物或自費處方箋，再憑處方箋至藥局領藥。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提到，如果真的很不舒服，又沒時間回診看醫師，可以先諮詢藥師，是否有適合緩解症狀的「指示藥物」，但如果是控制慢性病的「處方藥物」，那可就不行了。

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食藥署建議，有藥品遺失或是臨時有事來不及回診，導致藥不夠吃的情況，可以先就近請附近的家醫科診所開立短期的相同藥物，或是自費處方箋，經過醫師評估後，才可以憑處方箋到藥局領取相同的藥物。

食藥署提醒，醫師會依照病程的進展開立不同的藥物，不要覺得只是小感冒，就依照上次處方的藥品照舊吃；亦或者將上次就診沒吃完的藥物，再拿來吃或是分享給鄰居。

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