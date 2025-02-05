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健康 > 心理精神

工程師開車打瞌睡、鼾聲如雷 確診睡眠呼吸中止症

2025/02/05 13:16

睡眠中心儀器配戴示意圖。（北榮新竹分院提供）

睡眠中心儀器配戴示意圖。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕身材略顯臃腫的陳姓園區工程師，在職場需輪班，經常感到疲憊，甚至在駕駛時打瞌睡，夜晚不僅會大聲打鼾，有時還會突然停止呼吸，經過妻子數月的勸告終於就醫；陳先生原以為這些症狀，只是因為日夜顛倒的生活造成的疲累，但經過醫師詳細診和睡眠檢查，結果證實患有重度的睡眠呼吸中止症。

台北榮總新竹分院胸腔內科主任邱華彥表示，陳先生就醫時，眼神中透露著睡意；先測量他的身高和體重，檢查喉嚨，發現其喉部的軟組織較為肥大，安排於睡眠實驗室做進一步的睡眠檢查，確診為重度的睡眠呼吸中止症。

邱華彥指出，此病症的標準治療方法，需夜間佩戴呼吸器。然而，過去的統計顯示，不是每位患者都能適應這種治療。因此，隨即安排陳先生第二次睡眠檢查，並提供了免費的呼吸器試用。幸運的是，患者在試用後感覺良好，隔天的精神也明顯改善。

目前呼吸器的使用並未獲得健保給付，只有身心障礙患者可以申請醫療輔具補助。不過，在台灣有多家廠商提供購買或租賃選擇，且可根據需要調整設備。

邱華彥也提醒陳先生注意飲食控制及三高（高血壓、高血糖、高血脂）的預防。若能改善體重，睡眠呼吸中止症的嚴重程度也可能隨之降低。經過幾次回診後，陳先生不僅開始佩戴呼吸器，也積極參加減重療程，發現自己的睡眠品質有了顯著改善，不僅精神煥發，人也變得更加自信和帥氣，深深感受到健康生活的重要性。

邱華彥指出，3月21日是世界睡眠日，旨在提高公眾對睡眠健康的認識。阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）是最常見的睡眠障礙之一，其核心症狀包括打鼾、口乾和白天嗜睡。根據台灣睡眠醫學學會的資料，約有230萬人受到此症影響，但實際接受檢查的僅有23萬人，顯示出有大量患者未被診斷。

OSA的核心症狀：

1. 打鼾：許多OSA患者會出現習慣性打鼾，聲音可能非常大，有時伴隨呼吸暫停。

2. 口乾：由於呼吸道阻塞，患者往往在夜間需要用口呼吸，早上醒來時感到口乾舌燥。

3. 白天嗜睡：由於夜間睡眠質量差，患者白天常感到疲倦、注意力不集中，甚至出現記憶力減退等問題。

自我篩檢方法：

台灣睡眠醫學會提出了一個簡單的自我篩檢方式，幫助民眾評估自己是否有罹患OSA的風險：打鼾、肥胖、睡不好，若符合以上3個條件，建議及早尋求醫療諮詢。

竹榮睡眠實驗室。（北榮新竹分院提供）

竹榮睡眠實驗室。（北榮新竹分院提供）

睡眠中心專業人員為受測者配戴儀器。（北榮新竹分院提供）

睡眠中心專業人員為受測者配戴儀器。（北榮新竹分院提供）

內科部主任洪振瀛（左起3人）、胸腔內科主任邱華彥、呼吸治療師林靜修於疫情期間受贈高流量鼻導管的工作照。（北榮新竹分院提供）

內科部主任洪振瀛（左起3人）、胸腔內科主任邱華彥、呼吸治療師林靜修於疫情期間受贈高流量鼻導管的工作照。（北榮新竹分院提供）

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