開學日市長赴國小迎接學童 宣導流感、腸病毒防疫

開學首日，台南市長黃偉哲前往新進國小校門迎接學童上學，入班宣導流感防疫措施，呼籲勤洗手、戴口罩等自我健康管理。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕開學首日，台南市長黃偉哲前往新進國小校門迎接學童上學，入班宣導流感防疫措施，呼籲勤洗手、戴口罩等自我健康管理。

因應南市承辦2025年全國中等學校運動會，國中小113學年度第二學期提前於今（5）日開學，辦理全中運的當週將放假，黃偉哲一早由教育局長鄭新輝等人前往新進國小迎接學童，並視察學校防疫整備工作，以及智慧型觸控大電視和水擦黑板的設置。

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黃偉哲表示，目前腸病毒、流感等相關呼吸道傳染疾病仍處於流行期，腹瀉腸胃炎疫情持續上升，因此流行疾病傳播機會風險增高，學校務必落實各項防疫措施，重視流感疫苗接種的重要性。

鄭新輝指出，開學第1週為友善校園週，由學校規劃全校師生登革熱、腸病毒防治衛教宣導，以強化師生防疫知能並養成良好衛生習慣。籲請民眾到校運動時，勿隨意丟棄垃圾及飲料瓶罐，不要將個人物品隨意堆置在學校周邊，避免病媒蚊孳生。

此外，南市率先在六都中全面完成智慧型觸控大電視和水擦黑板的設置，總計投入1億8000萬元，創造智慧、無塵、健康的學習環境，計畫涵蓋全市國中小所有普通班教室，相關最新的智慧型觸控大電視不僅提供高畫質顯示，還具備觸控互動功能，支援多媒體教學，提升師生互動和學習效果，此外，琺瑯材質水擦黑板則耐用超過20年，防止粉塵效果極佳。

開學首日，台南市長黃偉哲前往新進國小校門迎接學童上學，入班宣導流感防疫措施，呼籲勤洗手、戴口罩等自我健康管理。（記者王涵平攝）

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