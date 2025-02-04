南投縣民福音 全額補助無痛大腸鏡檢查

南投縣50歲以上縣民接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，即全額補助無痛大腸鏡檢查。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為維護縣民健康，今（2025）年起50歲（含）以上縣民接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，即全額補助至縣內醫療院所進行無痛大腸鏡檢查，已編列約1200人額度的檢查預算，盼藉此鼓勵民眾早期篩檢、早期治療，確保健康。

南投縣衛生局表示，今天（2月4日）為國際抗癌聯盟訂定的世界癌症日，2025至2027年世界癌症日活動以「United by Unique」為主題，強調癌症防治必須以人為本，此倡議不僅限於疾病治療，還涵蓋預防、早期篩檢、心理支持、社會融入等各層面，必須養成正確的生活習慣並定期接受癌症篩檢，才能真正達到癌症預防的效果。

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衛生局指出，癌症連續42年居國人十大死因之首，縣府為維護縣民健康，積極推廣提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌及BC型肝炎7項免費的癌症篩檢服務，鑑於近幾來民眾罹患大腸癌人數增加，今年起推動「南投縣癌症篩檢民眾追蹤管理補助計畫」，50歲（含）以上縣民接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，即全額補助至縣內醫療院所進行無痛大腸鏡檢查。此外，目前中央規定公費糞便潛血檢查只到74歲，這項計畫也補助75歲（含）以上長者糞便潛血檢查費用。

衛生局強調，無痛大腸鏡檢查費用約4300元，許多民眾糞便潛血檢查呈陽可能是腸子長瘜肉，若不及早處理即可能演變成大腸癌，因此補助民眾透過無痛大腸鏡檢查，可避免檢查週程的疼痛不舒服感，並同時切除瘜肉，達到預防大腸癌目的。

南投縣7項免費癌症篩檢服務對象。（南投縣衛生局提供）

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