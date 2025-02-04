自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

南投縣民福音 全額補助無痛大腸鏡檢查

2025/02/04 09:57

南投縣50歲以上縣民接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，即全額補助無痛大腸鏡檢查。（南投縣衛生局提供）

南投縣50歲以上縣民接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，即全額補助無痛大腸鏡檢查。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為維護縣民健康，今（2025）年起50歲（含）以上縣民接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，即全額補助至縣內醫療院所進行無痛大腸鏡檢查，已編列約1200人額度的檢查預算，盼藉此鼓勵民眾早期篩檢、早期治療，確保健康。

南投縣衛生局表示，今天（2月4日）為國際抗癌聯盟訂定的世界癌症日，2025至2027年世界癌症日活動以「United by Unique」為主題，強調癌症防治必須以人為本，此倡議不僅限於疾病治療，還涵蓋預防、早期篩檢、心理支持、社會融入等各層面，必須養成正確的生活習慣並定期接受癌症篩檢，才能真正達到癌症預防的效果。

衛生局指出，癌症連續42年居國人十大死因之首，縣府為維護縣民健康，積極推廣提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌及BC型肝炎7項免費的癌症篩檢服務，鑑於近幾來民眾罹患大腸癌人數增加，今年起推動「南投縣癌症篩檢民眾追蹤管理補助計畫」，50歲（含）以上縣民接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，即全額補助至縣內醫療院所進行無痛大腸鏡檢查。此外，目前中央規定公費糞便潛血檢查只到74歲，這項計畫也補助75歲（含）以上長者糞便潛血檢查費用。

衛生局強調，無痛大腸鏡檢查費用約4300元，許多民眾糞便潛血檢查呈陽可能是腸子長瘜肉，若不及早處理即可能演變成大腸癌，因此補助民眾透過無痛大腸鏡檢查，可避免檢查週程的疼痛不舒服感，並同時切除瘜肉，達到預防大腸癌目的。

南投縣7項免費癌症篩檢服務對象。（南投縣衛生局提供）

南投縣7項免費癌症篩檢服務對象。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中