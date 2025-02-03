大S流感併發肺炎逝》併發症有前兆 醫：7類年輕人尤注意

大S流感併發肺炎離世，享年48歲。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（2）日有臉書專頁傳出台灣48歲藝人流感逝世消息，網友瘋猜大S，不料，稍早小S透過經紀人證實大S流感併發肺炎逝世，讓眾人悲痛不已。醫師表示，流感不只是感冒，也不是僅為長者或慢性病者威脅。若出現高燒不退、呼吸困難、胸痛、四肢發紫、意識混亂、劇烈頭痛等症狀應就醫，尤其是患氣喘或慢性肺病、肥胖、患糖尿病或心血管疾病、服用免疫抑制藥、孕婦、生活習慣差或流感住院病史的年輕人，須特別留意。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，每年流感季節來臨，許多年輕人往往認為自己身強體壯，即便感染流感，也只是幾天不適後就能痊癒。然而，近年來的臨床數據顯示，流感並不只是老年人或慢性病患者的威脅。

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醫師表示，儘管許多年輕人感染流感後能夠自行康復，但有肥胖問題的年輕人更容易發展成重症；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃軒指出，年輕人（7-49歲）感染流感後發展為重症的發生、死亡率相對較低，但仍有可能發生。據統計，7-18歲族群每十萬人口約3.23例併發重症、約0.33例死亡；19-24歲每十萬人口約0.71例併發重症、約0.06例死亡；25-49歲每十萬人口約2.63例併發重症、約0.44例死亡。儘管許多年輕人感染流感後能夠自行康復，但以下族群的年輕人更容易發展成重症：

1. 患有氣喘或慢性肺病（如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化）。

2. 有肥胖問題（BMI>30）。

3. 患有糖尿病、心血管疾病。

4. 正在服用免疫抑制藥物（如自體免疫疾病患者）。

5. 懷孕婦女（孕婦感染流感後的併發症風險明顯較高）。

6. 熬夜、壓力大、生活習慣不佳（免疫力下降，感染後更易惡化）。

7. 過去有因流感住院病史者。

黃軒提醒，即便為健康年輕人，若出現高燒不退、呼吸困難、胸痛、四肢發紫、意識混亂、劇烈頭痛等症狀，務必立刻就醫，因為這可能是流感併發症的前兆。

醫師建議，流感疫苗每年都應施打一次，以減少感染流感的風險。（資料照）

4招預防流感重症

●施打流感疫苗：流感疫苗每年都應施打1次，因為流感病毒株變異快速，且每年流行的病毒可能不同。接種疫苗可減少感染流感的風險，即使感染了，疫苗仍能降低重症與住院的機率。

●保持良好的衛生習慣：勤洗手，避免接觸病毒污染的物品，並於咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻，減少飛沫傳播，避免用手觸摸眼睛、鼻子、嘴巴。

●增強免疫力：規律作息與充足睡眠，睡眠不足會降低免疫力；健康飲食，多攝取蔬果、維生素C、蛋白質等營養素；適量運動，提升免疫系統；避免熬夜與過度勞累，長期壓力大的人容易感染流感。

●及早使用抗病毒藥物：若確診流感，應在48小時內開始服用抗病毒藥物，其能有效縮短病程、減少併發症，特別是高風險族群應及早治療。

黃軒提醒，許多年輕人認為自己身強體壯，不會因流感而重症，但醫學數據與真實案例都證明，流感的可怕不容忽視。預防勝於治療，流感疫苗是最有效的防護措施，當感覺身體不適時，請正視健康，不要輕忽病情，務必儘早就醫。流感並非只是「小感冒」，它可能在短時間內奪走年輕的生命。

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