健康網》春節吃「鈉」麼多！ 營養師教7原則「消水腫」

營養師表示，燕麥片、草莓及香蕉等含鉀食物，可消水腫；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年狂吃佳餚、零嘴，竟在年後發現水腫一圈？營養師李婉萍指出，不管是佛跳牆、烏魚子、東坡肉，還是聊天時必備的蜜餞、肉乾等都含高鈉，吃太多會使水分滯留體內維持電解質平衡，導致水腫，更增加高血壓、腎臟病風險，因此提供7原則抗水腫，包括：喝足量的水、正餐選擇含鉀全榖雜糧類、蔬菜及水果食用，或是點心吃適量堅果、喝排鈉飲品，並於飯後、睡前簡單運動，開心吃消水腫。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，想要抗水腫，絕對不是不吃，更不是不喝水！要快速排鈉，需要更多鉀離子和排尿來幫忙，建議透過以下7方式消水腫：

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1.一天喝至少2000-4000c.c.的水。

2.主食選全榖雜糧類中，燕麥片、南瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭、蓮藕等富含鉀。

3.高鉀蔬菜當配菜：舉例來說，菠菜、白莧菜、萵苣、空心菜、地瓜葉、金針菇、青花菜、芹菜、韭菜等屬高鉀蔬菜。料理時，建議不要川燙太久，以免煮越久鈉流失越多。

營養師指出，下午茶點心最多1-2湯匙堅果；示意圖。（圖取自freepik）

4.下午茶點心最多1-2湯匙堅果：如乾花生、開心果、腰果、杏仁、黑芝麻等堅果。

5.高鉀水果飯後來吃：像是草莓、奇異果、香蕉、哈密瓜、木瓜、棗子等水果富含鉀，可助排鈉，更助消化代謝。不只如此，聚餐隔天吃不下想讓腸胃休息時，也可將高鉀蔬果打成果菜汁、綠拿鐵。

6.單喝排鈉飲品也沒問題：像是韓國有名的玉米鬚茶、黑豆水、紅豆水、牛蒡茶、薏仁水、洛神花茶，再來或是利尿的無糖咖啡、無糖綠，都有助將鈉排除。

7.飯後睡前來點簡單小運動：活動不足也是導致水腫的原因之一，可以多走2站去搭公車，或在睡前抬抬腿、拿被子小枕頭墊高腿部，促進末梢代謝循環。

營養師分享排鈉消水腫一日菜單，其中地瓜葉可當作午餐餐點之一。（資料照）

排鈉消水腫一日菜單

●早餐：燕麥片、綠拿鐵（綜合堅果+青花菜+木瓜+無糖豆漿）。

●午餐：蒸馬鈴薯、燙地瓜葉、韭菜炒蛋。

●晚餐：芹菜炒豆干、金針菇雞湯。

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