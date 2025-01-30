健康網》過年必備點心！ 農糧署教步步「糕」升3種風味

過年步步「糕」升，又以台式經典蘿蔔糕最經典。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新年到來，家家戶戶必備象徵「步步高升」的傳統糕點。農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，用「秈米粉」（在來米粉）無論是台式經典不敗的蘿蔔糕、港式風味的芋頭糕、或是創新滋味的南瓜糕，只需簡單4步驟，就能輕鬆享受3種風味。

台式經典蘿蔔糕

備料蘿蔔800g、在來米粉180g、水180g、太白粉20g、鹽1小匙、胡椒適量，接著依照下列步驟。

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1.在來米粉、水攪拌成粉漿備用。

2.蘿蔔削皮刨絲，少許油以中小火拌炒至出水煮熟後調味。

3.關火，倒入粉漿拌勻後 加太白粉再開中小火拌至糊狀。

4.容器抹油，倒入蘿蔔糊放電鍋蒸20分鐘（1杯水）。

港式風味芋頭糕

備料芋頭600g、粉漿（在來米粉230g、水450g）、水250g、肉末150g、香菇4朵、紅蔥頭酥30g、鹽、胡椒1小匙，接著依照下列步驟。

1.在來米粉、水攪拌成粉漿備用。

2.芋頭削皮刨絲、香菇切丁熱鍋下油炒香肉末、香菇丁、紅蔥頭酥 芋頭絲後調味，加水蓋鍋小火煮熟。

3.倒入粉漿小火拌至糊狀匙。

4.容器抹油倒入芋頭糊，放電鍋蒸40分鐘（2杯水）。

港式風味芋頭糕。（資料照）

創新滋味南瓜糕

備料南瓜600g、粉漿（在來米粉300g、水700g）、水100g、肉末150g、香菇4朵、蝦米35g調味：鹽、胡椒1小匙，接著依照下列步驟。

1.在來米粉、水攪拌成粉漿備用。

2.南瓜削皮刨絲、香菇切丁、熱鍋下油炒香肉末、香菇丁、蝦米、南瓜絲後調味，加水蓋鍋小火煮熟。

3.小火拌至糊狀。

4.容器抹油倒入南瓜糊，放電鍋蒸40分鐘（2杯水）。

創新滋味南瓜糕。（資料照）

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