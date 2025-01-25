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健康網》日醫談寒冷順化 幾個習慣幫你「慢慢不怕冷」

2025/01/25 19:18

日本醫師提供讓自己的身體更不怕冷的方法，並強調抗寒體質是能夠被培養出來的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

日本醫師提供讓自己的身體更不怕冷的方法，並強調抗寒體質是能夠被培養出來的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人即使在寒冬雪地，仍能神采奕奕、宛如處在氣溫宜人之處；但有些人只要氣溫變低，一吹到風就頭痛不已，進入溫暖的室內就不痛了。為什麼會有這樣的差異？醫師說明，這是每個人「寒冷順化」能力造成的差異；同時提出幫助寒冷順化，加強抗寒體質的做法。

日媒《關西電視台》報導，日本的氣象病、天氣痛門診醫師佐藤純表示，寒冷順化指得是身體適應寒冷之能力。過去四季分明，有慢慢變冷之秋季，可幫自己做寒冷順化，為寒冬做準備；但2024年一直到10月仍然很熱，11月卻「斷崖式降溫」，使得身體很難做寒冷順化，不少人因此感到身體不適。同時他分享：有次他在氣溫偏低的晴天去遛狗，在戶外頭痛明顯，回家後又好了。

佐藤純表示，若身體沒有寒冷順化，將引發自律神經失調，出現疲勞倦怠，對冷空氣更加敏感以及頭痛等症狀。另外冷風吹到臉部，刺激三叉神經時，也會有頭暈、頭痛的感覺。同時疲勞導致更容易感染各類病毒，這也是近期很多人得流感的原因。

零下的氣溫在日本很常見，很多人即使沒下雨也不肯出門，堅持在室內吹暖氣。為了幫助身體進行寒冷順化，佐藤純建議，盡可能外出散步，適應寒冷，別整天躲在室內。他也提醒「並非要你突然暴露在低溫下」，必須用圍巾、手套、長襪或護腿來保護頸部、手腕、腳踝這三處，因為皮膚下有動脈，保護好這些地方，可減少寒冷的刺激感。同時若待的室內有開暖氣，建議在出門前，先關閉暖氣，感覺室內溫度低到一定程度，再穿上厚衣，做好前述防寒對策再出門。

另外需增加肌肉量。佐藤純認為，肌肉可以幫身體抗寒，特別是下半身的肌肉；活動小腿肌肉可促進全身血液循環，幫身體增加溫度。可以嘗試的運動有深蹲、伏地挺身等，但佐藤純建議肌耐力較弱的長者可以踮腳尖，記得用手扶桌子更安全。在家裡或戶外，任何時間都能嘗試。

最後若有泡澡習慣，在泡完後可坐在浴缸邊，用溫水輕輕淋小腿，使血管收縮，促進血液循環。最後佐藤純表示，對寒冷的抵抗能力，與體質有關；他相信「強壯的抗寒體質」是可以培養的。

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