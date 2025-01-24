健康網》「這款鹹零食」含糖量比蛋捲高！ 營養師授5招避雷

營養師表示，肉乾絲隱藏著大量的糖分，70公克的含糖量比3根蛋捲還高。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（25）日就是春節假期了，想必大家已經採買好各項年貨，準備在家裡大吃一頓。營養師李婉萍點名常見零食「肉乾絲」，許多人以為它是鹹的熱量較低，但它其實隱藏著大量的糖分，70公克的含糖量相當於6.3條糖包，比3根蛋捲含糖量（4條糖包）還高，十分驚人。因此，她也教大家幾個避雷的方法，像是少量淺嚐、適量攝取含鉀食物等。

李婉萍在臉書專頁發文提醒，年節面對滿桌、滿櫃的食物，放鬆享用之餘，應該要懂得避雷。她提到2個應注意的部分，第一，別以為鹹口味零食熱量低，它的糖分恐怕早已爆表；第二，當心零食越吃越涮嘴，默默喝下不少油脂。她也列出一些零食的糖、鈉、油脂，幫助民眾避雷。

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年節零食「糖鈉危機」

●傳統蛋捲3根=4條糖包（1條糖包為3.5公克）。

●南棗核桃糕3顆=4條糖包（1條糖包為3.5公克）。

●肉乾絲70公克=6.3條糖包（1條糖包為3.5公克）。

李婉萍說明，以上3種零食除了含糖量高，也都含有將近2公克的鈉，是每日攝取量的1/3，應適量攝取。

營養師指出，蛋捲的含糖量約等於4條糖包，含鈉量也有將近2公克，應適量攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

年節零食「囤油陷阱」

●傳統蛋捲3根=2盒小奶油（相當於1碗飯的熱量）

●2把堅果（60g）=4.5盒小奶油

●甜核桃仁20顆（每顆1/2瓣）=3盒小奶油

●鱈魚黑芝麻夾心絲（80g）=1.3盒小奶油

年節吃零食5原則

李婉萍分享，一年之計在於「春」，節糖減油在於「勤」，只要避開上述地雷，再掌握5大原則，過完年也不怕腫一圈！

5原則包括少量淺嚐、搭配水果、適量攝取含鉀食物，如香蕉、食物代換，無糖茶取代含糖飲料，降低糖分攝取、選擇較天然的零食，如海苔，開心享用之餘也不怕胖。

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