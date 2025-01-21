農曆年前鬧血荒！竹市議會捐血活動 6年募千袋熱血

農曆年前各地鬧捐血荒，新竹市議會今天舉辦捐血活動吸人潮，議長許修睿（中）說議會已連6年共捐出千袋熱血。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕每年農曆過年前後各捐血中心都會鬧血荒，新竹市議會今（21）日舉辦捐血助人添福運的捐血及春聯免費送活動，包括北區、東區、香山區基層建設促進會、民防總隊、義消總隊等單位都熱情響應，吸引滿滿人潮。議長許修睿說，這項捐血活動與新竹捐血中心合辦，已連續6年，在大家熱情響應號召下，共捐出上千袋熱血，為社會帶來溫暖與希望。

許修睿說，為鼓勵參與捐血民眾，議會每年都費盡心思、準備精緻的小點心與紀念品感謝捐血民眾。捐血民眾還可欣賞並索取書法大師的應景現場揮毫春聯。今年也邀請范素鑾、洪正隆、顧瑞鈴、吳春年、陳慧青、郭惠香、夏俊傑等7位書法大師，感謝他們為捐血活動增添年節氣氛。

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新竹市議會今天舉辦捐血活動吸人潮，同時邀請書法大師現場揮毫寫春聯，讓現場充滿過年氣息。（記者洪美秀攝）

許修睿指出，今年入冬以來，寒流一波一波來，每每創下新低溫度記錄，還好今天天公作美，溫暖的大太陽，讓捐血活動更加順利，也象徵大家有滿滿的熱血與活力。新竹捐血中心主任王雲龍指出，血液庫存在寒流期間通常也是最告急的時候，加上今年過年來的早，大家忙於年節準備，血液庫存量更是雪上加霜。

幸在最冷的寒冬，總是有最熱血的民眾站出來，捐血一袋救人一命，稍稍紓解血荒潮。也鼓勵大家捐血一袋救人一命，傳遞愛與希望，讓社會在寒冬中充滿溫馨。

新竹市議會舉辦捐血活動，除捐血活動，也邀請書法師現場揮毫寫春聯。（記者洪美秀攝）

農曆年前各地鬧捐血荒，新竹市議會舉辦捐血活動吸人潮，除捐血活動，也邀請書法大師現場揮毫寫春聯，讓現場充滿過年氣息。（記者洪美秀攝）

農曆年前各地鬧捐血荒，新竹市議會舉辦捐血活動吸人潮，除捐血活動，也邀請書法大師現場揮毫寫春聯，讓現場充滿過年氣息。（記者洪美秀攝）

新竹市議會議長許修睿（中）說議會已連6年共捐出千袋熱血。（記者洪美秀攝）

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