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健康網》新年新「氣」象！ 選對精油招財、旺桃花

2025/01/19 21:36

陳美智表示，新年想要好人緣、招桃花，可選野薑花精油、大馬士革玫瑰純露；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳美智表示，新年想要好人緣、招桃花，可選野薑花精油、大馬士革玫瑰純露；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕打造過年氛圍，選對香氣迎新春好運一整年！SPA館長芳療師陳美智指出，過年招財首推廣藿香精油，泥土的氣味代表著強大的扎根力，其次是是晚香玉精油，甜美可人的香氣，讓人開心紓壓；而想要好人緣、招桃花，可選野薑花精油，助放鬆還防蚊蟲，而大馬士革玫瑰純露，可讓你在充滿愛的空間裡好好入睡。

招財精油推薦

陳美智表示，2025年擁有大地初醒的能量，在眾多的精油裡，一想到泥土的氣味，就會先想到「廣藿香」。它的氣味帶著中性沉穩的感受，從整株的植物萃取出來的香氣，受到很多喜歡木質調的人愛不釋手。也因為廣藿香讓人回到自我的特質，也代表著強大的扎根力。能讓你能好好的守著財富，並快樂的為自己創造更多的金錢。

她說，在中國的五行裡，土是財富的象徵。所以廣藿香的泥土氣息，讓它擁有招財的能量。在過年的大吃大喝後，也很適合用來按摩腹部，可以幫助消化、解除宿醉、舒緩腸胃炎的症狀。

陳美智指出，晚香玉精油適合在結束忙碌的年假裡，好好的放鬆神經系統，讓去年的壓力真正的拋到腦後。（資料照）

陳美智指出，晚香玉精油適合在結束忙碌的年假裡，好好的放鬆神經系統，讓去年的壓力真正的拋到腦後。（資料照）

第二個推薦的精油是「晚香玉」，陳美智指出，它擁有著甜美可人的香氣，從花朵萃取的精油，都能夠讓你立即感受到歡樂開心的氛圍，很適合在結束忙碌的年假裡，好好的放鬆神經系統，讓去年的壓力真正的拋到腦後。

複方精油調配及使用方法：可以用10ml的荷荷芭油，加入廣藿香、晚香玉、甜橙精油共10滴，睡前塗抹在腹部、胸口。

好人緣香氣推薦

陳美智表示，台灣常常聞到的野薑花，它帶著清新單純的花香，讓聞到香氣的人覺得放鬆平靜，還能預防蚊蟲的叮咬。低劑量的加入植物油後按摩皮膚，能減緩皮膚的乾燥，保持彈性。也因為這樣的特質，讓人能保持著寧靜的心，去接納身邊各種不同性格的朋友。

精油調配及使用方法：可以用10ml的荷荷芭油，加入野薑花精油5滴，睡前塗抹在臉部、胸口。

陳美智指出，野薑花的香氣的人覺得放鬆平靜，還能預防蚊蟲的叮咬。（資料照）

陳美智指出，野薑花的香氣的人覺得放鬆平靜，還能預防蚊蟲的叮咬。（資料照）

招桃花香氣推薦

說到招桃花，就一定會想起埃及艷后心愛的玫瑰香氣。陳美智說，傳說中，當埃及艷后走進一個空間時，整個地方就會被飽滿濃郁的玫瑰香所佔據。因為這樣，見過她的男人，全都深深為她著迷。

如果不喜歡玫瑰精油的甜膩氣息，陳美智推薦可以用「大馬士革玫瑰純露」。她說，在清晨時採收的香氣，像剛剛睡醒的少女，很適合拿來當天然化妝水，能讓妳的皮膚保水又有光澤，也很適合噴灑在想要有香氣的房間裡，讓你在充滿愛的空間裡好好入睡。

陳美智說，如果不喜歡玫瑰精油的甜膩氣息，可以用大馬士革玫瑰純露，其很適合拿來當天然化妝水；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

陳美智說，如果不喜歡玫瑰精油的甜膩氣息，可以用大馬士革玫瑰純露，其很適合拿來當天然化妝水；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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