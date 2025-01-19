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阿伯嘴裡藏乳酪？ 一查是「念珠菌感染」害發炎指數高

2025/01/19 13:19

口腔念珠菌感染的病灶；示意圖。（新樓醫院提供）

口腔念珠菌感染的病灶；示意圖。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新樓醫院最近上演1場醫療版「福爾摩斯辦案」！1位男性長輩急性腎衰竭住院，雖然治療後病情穩定，但他發炎指數卻像頑固鬧鐘，怎麼也按不下去。原來阿伯曾中風，言語表達受限，醫師1次湊近聽他說話，近距離看到阿伯口中有1團白色塊狀物，乍看像乳酪，經檢查後，真相不是偷吃乳酪，而是口腔念珠菌感染！

新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊解釋，口腔念珠菌感染是1種常見的真菌感染，由念珠菌引起，常見於免疫力較弱的群體，包括年長者、中風患者、小嬰兒甚至是糖尿病患者。它主要症狀包括：白色斑點，分布於口腔、舌頭或喉嚨，看起來像奶油或乳酪；有疼痛或灼熱感，使吞嚥會感到不適；可能感到口腔乾燥，進食困難。

為什麼會感染口腔念珠菌？王婷翊表示風險因素包括：免疫系統受損，如HIV／AIDS患者或接受化療者；口腔衛生不佳，長期忽視口腔清潔；長期使用抗生素會破壞口腔內菌群平衡；佩戴假牙且未妥善清潔者。

在治療方法？王婷翊指出，治療通常包括：使用抗真菌藥物，如氟康唑（Fluconazole）或克黴唑（Clotrimazole）；改善口腔衛生，定期刷牙、漱口，避免食用過甜食品；同時高風險族群應定期接受口腔檢查。

經過新樓醫院的精準診斷與快速治療，阿伯的口腔與發炎指數高病情迅速改善。王婷翊強調，早期發現與治療口腔念珠菌感染，不僅能降低發炎指數，也能讓患者生活質量大幅改善、提升，像本病例的阿伯終於可以放心開口、口腔不必再羞於見人了！

台南新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊。（新樓醫院提供）

台南新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊。（新樓醫院提供）

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