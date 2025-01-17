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健康網》新年新目標 營養師授5撇步活力一整年

2025/01/17 20:31

 

營養師指出，原型食物、充足的水分攝取、舒適的睡眠、增加活動量、規律運動等，都是維持健康的重要法則；情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，原型食物、充足的水分攝取、舒適的睡眠、增加活動量、規律運動等，都是維持健康的重要法則；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新的一年，為自己定下健康目標，從飲食調整到規律運動，透過簡單而有效的生活改變，讓身心煥發活力。薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，原形食物、充足的水分攝取、舒適的睡眠、增加活動量、規律運動等，都是維持健康的重要法則。

優先選擇天然原型食物

薛曉晶表示，全穀類、瘦肉、蔬菜和水果，減少精製食品與高熱量零食的攝取，不僅能提供身體所需的營養，更能維持穩定的能量來源。

營養搭配方面，蛋白質如雞胸肉和豆腐，有助於增強肌肉與免疫力；健康脂肪如橄欖油和堅果，則能穩定能量供應；而複合碳水化合物如糙米和燕麥，則是持久提供能量的最佳選擇。

足夠的水分攝取

薛曉晶提到，每天的飲水量可以參考體重（公斤）乘以30到40毫升的公式，適量補水能讓身體保持清爽與活力。早晨醒來後，喝一杯溫水能幫助啟動新陳代謝；在運動後或工作期間，適時補水更可避免脫水帶來的不適。減少含糖飲料的攝取，選擇檸檬水、花草茶或氣泡水作為替代，也是保持健康的好習慣。

充足舒適的睡眠

薛曉晶說明，每天固定時間上床，確保7到9小時的高品質睡眠，能有效穩定荷爾蒙，減少壓力與不必要的食慾增加。放下電子產品，嘗試閱讀或冥想，營造一個舒適的入睡環境，讓身心得到真正的休息。

營養師說明，每天固定時間上床，確保7到9小時的高品質睡眠，能有效穩定荷爾蒙，減少壓力；情境照。（圖取自freepik）

營養師說明，每天固定時間上床，確保7到9小時的高品質睡眠，能有效穩定荷爾蒙，減少壓力；情境照。（圖取自freepik）

提升活動量

薛曉晶指出，提升日常活動量也是健康生活的重要一環。與其整天久坐，不妨將更多動態融入日常生活中。例如每天設定7,000到10,000步的行走目標，每小時起身活動5到10分鐘緩解壓力；或者用步行取代短途交通，選擇爬樓梯代替電梯。

規律運動

薛曉晶說，不論是每週3到5次的有氧運動，如跑步或游泳，還是每週2到3次的阻力訓練，如啞鈴或徒手運動，這些都能有效提升肌肉力量與代謝功能。如果覺得單調，還可以嘗試瑜伽、舞蹈或團隊運動，將運動變成一種樂趣。同時別忘了在運動後適量補水，幫助身體更快恢復。

薛曉晶補充，設立小目標並且在完成後適時給自己獎勵，可增強自信心。例如每週自己做飯三次或每天步行多增加1000步；同時養成記錄的習慣，追蹤飲食、運動和睡眠狀況，定期反思並調整計劃。這些改變雖然微小，卻能一步步累積，為你帶來健康而有活力的新一年。

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