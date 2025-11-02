健康網》可沛淚崩爸爸淋巴癌無法到場 醫：早期症狀不明顯

理想混蛋鼓手可沛（中）壓力山大，今在演唱會上道出父親罹癌。台灣癌症基金會表示，淋巴癌化療確實很辛苦。（何樂音樂提供）



〔健康頻道／綜合報導〕理想混蛋鼓手可沛今（2）日晚間演出，唱到《滯留鋒》時崩潰痛哭地說：「我爸爸前陣子生病，在準備小巨蛋演唱會過程中，被診斷出罹患淋巴癌，所以他沒辦法來現場看我表演。這首歌想送給他，他還要化療一陣子，我想努力地陪他。」

可沛在理想混蛋樂團中，有醫師、藥師組合的團體，但為了全團「登蛋」成功，他選擇隱忍未向團隊說，但今晚在這首歌催淚下，感情流露出最近的糾結情懷。

主唱雞丁說：「生命如此無常，平常能夠做的就是盡可能陪伴，表達內心的愛給重要的人。」

根據台灣癌症基金會衛教資料表示，惡性淋巴瘤俗稱淋巴癌，其中包括了兩種疾病，即非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏症。兩者的差別在於病理型態學的不同以及臨床表現的差異。

早期症狀不明顯的居多，淋巴腺腫大約超過2公分者，應即早做檢查。後續症狀包括不明熱（發燒38.3℃以上）、體重減輕、盜汗、貧血以及各種器官被侵犯的症狀。

在台灣鼻腔的淋巴瘤表現特殊，常合併鼻塞、發燒不退，與EB病毒感染有關。皮膚淋巴瘤會出現表皮紅斑塊或結節。乳房的淋巴瘤易形成腫塊及轉移，腦部與脊椎的淋巴瘤會引起記憶力、思考以及四肢的活動力受損。在腹部常形成巨大腫瘤以及脾臟腫大、下肢水腫等。

一般而言，惡性度較低以及屬於第1、2期局部淋巴癌的病人，適合做放射線鈷60治療。而惡性度高且又屬於第2至第4期的病人，因病情惡化較快，而且容易散佈全身，故以化學治療為主，才能使藥物遍及全身來消滅腫瘤。鈷60照射依病情需照射6至8週，而化學治療一般為每三到四週打一次，總共打6至8次化療。

偶有對極高惡性度的病患，採較先進的做法，每週打一次化療，隔週使用不同的藥物6至8種，以期減少抗藥性，以密集治療的方式提高緩解率以及治癒的機會。

