自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

假日輕急症中心開辦 桃園4處UCC病患零零星星

2025/11/02 18:00

桃園市有4處假日輕急症中心。（衛生局提供）

桃園市有4處假日輕急症中心。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部今（2）日起開辦假日輕急症中心，全台六都共有13處UCC，其中，桃園市有龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院等4處，首日各家醫院大多無明顯看診人潮，醫護人員認為，可能是開辦初期，很多民眾還不了解，桃園市衛生局統計，從上午8點到下午4點白班，4處UCC看診病患人數總計25人，以呼吸道症狀佔最多。
位於北桃園的龜山大明醫院，服務範圍包括龜山、桃園等人口密集區，UCC開辦首日病患不多，院方表示，醫院過去假日並未看診，UCC政策雖然研議已久，但確切開辦地點上週才公布，許多民眾可能還不知道，首日前來就診的病患零零星星，經檢傷分類都在第3到5級之間，若發現病患有轉診需求則會協助，首日並未有需要轉診的患者。
桃園市衛生局長賈蔚今天也到UCC了解首日執行狀況，統計上午8點到下午4點白班，4處UCC看診病患人數，分別為龍潭敏盛醫院內科1人、外科1人；大園敏盛醫院內科5人、外科2人，其中後送1人；龜山大明醫院內科4人、外科7人；中壢中美醫院內科3人、外科2人，以呼吸道症狀佔大宗。
衛生局表示，4處假日輕急症中心提供民眾假日獲得適切醫療照護的新選擇，服務時間為每週日及國定假日早上8點至晚間12點，採白班、夜班2班制運作，針對成人及兒童感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，避免民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成大型醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院等醫院的急診資源，可以救治更多病危傷患，也將持續觀察UCC執行成效，將滾動調整服務內容與據點設置。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中