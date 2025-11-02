假日輕急症中心開辦 桃園4處UCC病患零零星星

桃園市有4處假日輕急症中心。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部今（2）日起開辦假日輕急症中心，全台六都共有13處UCC，其中，桃園市有龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院等4處，首日各家醫院大多無明顯看診人潮，醫護人員認為，可能是開辦初期，很多民眾還不了解，桃園市衛生局統計，從上午8點到下午4點白班，4處UCC看診病患人數總計25人，以呼吸道症狀佔最多。

位於北桃園的龜山大明醫院，服務範圍包括龜山、桃園等人口密集區，UCC開辦首日病患不多，院方表示，醫院過去假日並未看診，UCC政策雖然研議已久，但確切開辦地點上週才公布，許多民眾可能還不知道，首日前來就診的病患零零星星，經檢傷分類都在第3到5級之間，若發現病患有轉診需求則會協助，首日並未有需要轉診的患者。

桃園市衛生局長賈蔚今天也到UCC了解首日執行狀況，統計上午8點到下午4點白班，4處UCC看診病患人數，分別為龍潭敏盛醫院內科1人、外科1人；大園敏盛醫院內科5人、外科2人，其中後送1人；龜山大明醫院內科4人、外科7人；中壢中美醫院內科3人、外科2人，以呼吸道症狀佔大宗。

衛生局表示，4處假日輕急症中心提供民眾假日獲得適切醫療照護的新選擇，服務時間為每週日及國定假日早上8點至晚間12點，採白班、夜班2班制運作，針對成人及兒童感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，避免民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成大型醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院等醫院的急診資源，可以救治更多病危傷患，也將持續觀察UCC執行成效，將滾動調整服務內容與據點設置。

