健康網》對抗病菌入侵 網紅醫：先做到3部曲

抗真菌作戰，自然醫學博士阿古斯丁．蘭迪瓦建議用蘋果醋稀釋泡腳，消除指間的真菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕後疫情時代，細菌愈來愈猖狂，醫界使用抗生素恐不敵這些外來侵略者。自然醫學博士、百萬網紅阿古斯丁．蘭迪瓦（Agustin Landivar）也坦言，要消除細菌入侵，不是一件簡單的事情，而他提供在皮膚、足間防範這些擾人的病菌侵害人體的方法。

阿古斯丁．蘭迪瓦在YouTube頻道上，擁有762萬位粉絲，他推出「消除腳和指甲上的真菌」影片，上架不到一週即吸引6萬人次觀看。他指出，黃麴菌、念珠菌、糠秕馬拉色菌、皮膚真菌等，也就是說，頭皮屑、脫皮屑都是皮膚受到感染的表現，人類也要有消除真菌作戰的準備。

阿古斯丁．蘭迪瓦說，人體是有能力控制這些真菌入侵，我們經歷數千年的演化，對付他們是有辦法的。但是回到人體本身要如何做，才有能力對抗這些真菌？每天最基本的三部曲─睡飽、吃好、多喝水。

若有甲狀腺問題比較危險 免疫系統會罷工

當身體已被真菌入侵，阿古斯丁．蘭迪瓦表示，免疫系統自然會被啟動，但是若是你沒睡好、水分未攝取夠，又加上有甲狀腺問題，那免疫系統就呈現「熄火」狀態，根本不會運作。因此，首要條件是睡好、吃好、運動，也要注意水分攝取是否充足。

比較令人擔憂的是，有很多人服用了過多抗生素、防禦力低、缺乏益生菌、菌叢失衡，導致免疫系統功能不佳。阿古斯丁．蘭迪瓦說，有些人患有HIV、糖尿病、癌症，或長期使用類固醇、免疫抑制藥物，這些都會影響免疫力。免疫力低下，你就無法戰勝一個看似簡單的真菌感染，也無法脫離這個問題。

有些人嗜糖嚴重 胰島素阻抗讓免疫力下降

還有一些人嗜糖嚴重，阿古斯丁．蘭迪瓦認為，吃太多糖、血糖高、吃太多麵包、太多碳水化合物都會造成問題。想像當你身體被糖氾濫、麵包、碳水過多時，你開始變胖，身體產生一種叫「胰島素阻抗」的狀況。有了這種胰島素阻抗，身體不能正常運作，免疫系統被降低，你比較容易生病。理所當然地，即使是一個簡單的真菌感染，你的身體也沒有能力處理。

身體保持乾燥 不要給真菌茁壯機會

阿古斯丁．蘭迪瓦建議，必須去除糖、麵包、甜食。再者，這類真菌很喜歡潮溼及溫熱的環境，因此，洗好腳不要急著穿上鞋或襪，一定要乾燥一點再穿。在腳的內側、指甲、皮膚等處，因血液循環差，一定要注意身體不要過於溼熱。

飲食是非常重要的。阿古斯丁．蘭迪瓦建議多攝取蒜頭、椰子油，再用蘋果醋稀釋泡腳，幫助消除那些在指甲縫間蠢動的真菌。最後，攝取益生菌，讓免疫系統運作無礙。

不過，台灣醫界指出，若免疫功能低下或菌叢失衡，真菌可能反覆出現，必須從「體質免疫」與「菌叢生態」兩大系統著手。

