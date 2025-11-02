健康網》紅斑性狼瘡靠飲食抗發炎？ 專家揭飲食秘訣

專家表示，地中海飲食與植物為主的飲食，對紅斑性狼瘡患者有正面效果 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕紅斑性狼瘡（SLE）屬於「自體免疫」疾病，患者可能因先天基因或後天環境引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體「攻擊自身器官」，可能造成關節痛，甚至影響心血管和腦部功能。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，患者不妨從地中海飲食與植物性飲食作調整，可多吃天然原型食物、減少紅肉、加工肉和甜食（精緻糖）著手，有助抗發炎。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文指出，由於紅斑性狼瘡攻擊範圍太廣，從血液系統造成的血小板缺乏導致出血、白血球過低導致感染，腎臟功能下降導致尿毒、洗腎，還可能引發心肺系統的病變，甚至大範圍影響腦部和心臟血管健康，可說威脅性相當大。幸而近年有免疫抑制劑的治療，這類自體免疫疾病，能獲得較好的控制。

她接著說，以功能醫學的角度來說，從日常生活中的習慣改變，能幫助「穩定免疫系統」，雖然目前醫學上還沒有紅斑性狼瘡的標準飲食指南，但越來越多研究證實，飲食確實會影響發炎、免疫調節、疲勞與生活品質。許多狼瘡患者發現，當自己改變飲食習慣後，症狀像是肌肉痠痛、關節腫痛、疲勞、腸胃不適都能有所改善。

最新的臨床研究與系統性回顧指出，地中海飲食與植物為主的飲食，對SLE患者有正面效果。許嘉珊歸納2項飲食方針給民眾參考：

地中海飲食

●建議多吃：蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果、橄欖油、深海魚

●適量：雞肉、乳製品

●減少：紅肉、加工食品、精製糖、速食

植物性飲食

●包含「偏素食、全植物飲食（WFPB）、以蔬食為主但不完全素」等型態。

在減少發炎指標、減少疼痛、改善疲勞和改善腸胃功能和免疫調節方面，都有不錯表現。

有些民眾可能會問，麩質和乳製品要不要戒掉？許嘉珊說明，麩質（主要是小麥類製品）在分子和細胞實驗上被證實，與免疫系統刺激、增加體內發炎性相關。而奶類蛋白由於和麩質部分相似，因此常常會引發類似的反應。雖然目前尚未有大幅人體研究證實需戒除，但確實有部分證據顯示，有些狼瘡患者在減少麩質與乳製品後，疲勞、關節痛或腸胃不適會改善。

日常飲食建議

綜合以上的飲食方針，許嘉珊整理成方便在日常執行的飲食做法：

●多吃天然原型食物

●每天至少1大盤的多色蔬菜

●每週吃2–3次深海魚

●用橄欖油或堅果當好脂肪來源

●減少紅肉、加工肉和甜食（精緻糖）

●補充高纖食物照顧腸道菌相

●維持穩定血糖（低GI飲食），有助改善疲勞

她提醒，自體免疫疾病的機轉複雜，也並非單靠飲食就能控制，還是要搭配風濕免疫科的藥物治療，以及其他良好的生活習慣，固定充足睡眠、減壓、運動等，更能讓患者與它和平相處。

