自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》紅斑性狼瘡靠飲食抗發炎？ 專家揭飲食秘訣

2025/11/02 18:53

專家表示，地中海飲食與植物為主的飲食，對紅斑性狼瘡患者有正面效果 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，地中海飲食與植物為主的飲食，對紅斑性狼瘡患者有正面效果 ；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕紅斑性狼瘡（SLE）屬於「自體免疫」疾病，患者可能因先天基因或後天環境引發異常的免疫反應，進而產生大量抗體「攻擊自身器官」，可能造成關節痛，甚至影響心血管和腦部功能。耳鼻喉科/功能醫學醫師許嘉珊表示，患者不妨從地中海飲食與植物性飲食作調整，可多吃天然原型食物、減少紅肉、加工肉和甜食（精緻糖）著手，有助抗發炎。

許嘉珊於臉書專頁「履行生活 許嘉珊醫師」發文指出，由於紅斑性狼瘡攻擊範圍太廣，從血液系統造成的血小板缺乏導致出血、白血球過低導致感染，腎臟功能下降導致尿毒、洗腎，還可能引發心肺系統的病變，甚至大範圍影響腦部和心臟血管健康，可說威脅性相當大。幸而近年有免疫抑制劑的治療，這類自體免疫疾病，能獲得較好的控制。

她接著說，以功能醫學的角度來說，從日常生活中的習慣改變，能幫助「穩定免疫系統」，雖然目前醫學上還沒有紅斑性狼瘡的標準飲食指南，但越來越多研究證實，飲食確實會影響發炎、免疫調節、疲勞與生活品質。許多狼瘡患者發現，當自己改變飲食習慣後，症狀像是肌肉痠痛、關節腫痛、疲勞、腸胃不適都能有所改善。

最新的臨床研究與系統性回顧指出，地中海飲食與植物為主的飲食，對SLE患者有正面效果。許嘉珊歸納2項飲食方針給民眾參考：

地中海飲食

●建議多吃：蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果、橄欖油、深海魚
●適量：雞肉、乳製品
●減少：紅肉、加工食品、精製糖、速食

植物性飲食

●包含「偏素食、全植物飲食（WFPB）、以蔬食為主但不完全素」等型態。

在減少發炎指標、減少疼痛、改善疲勞和改善腸胃功能和免疫調節方面，都有不錯表現。

有些民眾可能會問，麩質和乳製品要不要戒掉？許嘉珊說明，麩質（主要是小麥類製品）在分子和細胞實驗上被證實，與免疫系統刺激、增加體內發炎性相關。而奶類蛋白由於和麩質部分相似，因此常常會引發類似的反應。雖然目前尚未有大幅人體研究證實需戒除，但確實有部分證據顯示，有些狼瘡患者在減少麩質與乳製品後，疲勞、關節痛或腸胃不適會改善。

日常飲食建議

綜合以上的飲食方針，許嘉珊整理成方便在日常執行的飲食做法：

●多吃天然原型食物
●每天至少1大盤的多色蔬菜
●每週吃2–3次深海魚
●用橄欖油或堅果當好脂肪來源
●減少紅肉、加工肉和甜食（精緻糖）
●補充高纖食物照顧腸道菌相
●維持穩定血糖（低GI飲食），有助改善疲勞

她提醒，自體免疫疾病的機轉複雜，也並非單靠飲食就能控制，還是要搭配風濕免疫科的藥物治療，以及其他良好的生活習慣，固定充足睡眠、減壓、運動等，更能讓患者與它和平相處。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中