健康網》椪柑富維生素C可降發炎 營養師：腎友需控制攝取

高敏敏指出，椪柑富含維生素C、鉀，能夠降低發炎機率；但腎臟病病友需要控制攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕每年10月至翌年1月，是國內椪柑的主要產季，農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，隨著日照縮短、夜溫降低及日夜溫差增加，椪柑所含的葉綠素開始降解、類胡蘿蔔素增加，果皮顏色跟著由青轉黃，果肉也逐步達成糖酸平衡。營養師高敏敏指出，椪柑富含維生素C、鉀，能夠降低發炎機率；但腎臟病病友需要控制攝取。

營養師高敏敏於臉書粉專指出，椪柑含有維生素C、礦物質鉀、β-胡蘿蔔素、葉酸等，除了增強保護力、對抗壓力、保護呼吸道。而維生素C和鉀能夠降低發炎機率，β-胡蘿蔔素更是保護視野 鞏固皮膚黏膜健康的好幫手，但也因為含鉀量高，腎臟病病友需要控制攝取！

●青皮椪柑：由南而北採收的椪柑，也隨採收階段展現不同風味，果實已轉成熟但果皮尚未轉黃，滋味酸中帶甜，以臺南、嘉義為主要產地。

●貯藏柑：果實成熟度高，酸甜平衡，以臺中、苗栗及新竹為主要產地。

兩者營養價值差不多，因此可依個人喜好挑選，或於盛產期交替食用，一起品味當季柑橘好滋味吧！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

