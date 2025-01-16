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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5招讓骨折快快好！ 醫：除了補鈣蛋白質也重要

2025/01/16 09:32

醫師提醒，骨折患者飲食應該要均衡多樣化，除了多補鈣質食物外，另外像是蛋白質如雞蛋、豆類等食物也可以促進組織修復；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，骨折患者飲食應該要均衡多樣化，除了多補鈣質食物外，另外像是蛋白質如雞蛋、豆類等食物也可以促進組織修復；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕發生骨折，除了行動不便還常令人疼痛難耐，有沒有辦法可以更快好？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享5招加速痊癒，其中提到，飲食應該要均衡多樣化，除了多補鈣質食物如乳製品、維生素D外，另外像是蛋白質如雞蛋、豆類等食物也可以促進組織修復。

●營養均衡的飲食：骨折後，身體需要更多的營養來幫助骨骼癒合。像是鈣質可以強化骨骼，牛奶、優酪乳和起司都是很好的鈣質來源。又或是維生素D可以幫助鈣吸收，建議多曬太陽攝取像是鮭魚，鮪魚這類深海魚。另外像是雞蛋、豆類和瘦肉含有的大量蛋白質，也可以促進組織修復，都是好選擇。保持飲食多樣化才能滿足身體的修復需求。

●遵循醫師指示：老生常談但是很重要，一定要當個有耐心又聽醫師話的病人，才可以快快好。無論是佩戴石膏、支架或其他固定器具，不要提早移除固定裝置，因為這可能導致骨骼錯位或癒合不完全。還要定期回診，確認骨骼癒合進展，才能確保最佳效果。

醫師提醒，隨著癒合進展，做適當的復健運動，才能讓骨頭更快修復，應聽從物理治療師或醫師囑咐；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師提醒，隨著癒合進展，做適當的復健運動，才能讓骨頭更快修復，應聽從物理治療師或醫師囑咐；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●適度活動與復健運動：在骨折後的初期階段，應盡量減少受傷部位的負荷。但隨著癒合進展，做適當的復健運動，才能讓骨頭更快修復，像是透過物理治療師幫助活動關節。還有逐步恢復受傷部位的肌肉力量。這時候也要聽醫師或物理治療師囑咐，否則過度運動可能適得其反，循序漸進是關鍵。

●保持良好的血液循環：良好的血液循環，可以加速營養輸送到受損部位促進修復。在非急性期使用熱敷袋有助於促進局部循環。還有輕柔的按摩，也有助於減少腫脹並提升癒合速度。同時避免久坐或久躺，讓血液流通更順暢。

●改善生活習慣：像是在骨折癒合的時候就盡量少抽菸，抽菸會減慢骨骼癒合速度。也要記得充足睡眠，每天至少睡滿7到8小時，有助於細胞修復和骨骼再生。當然，也要少喝酒，酒精可能阻礙骨骼癒合的過程。

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