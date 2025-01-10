健康網》錯誤洗頭恐加重掉髮問題 醫授5撇步保持頭皮健康

醫師指出，洗護雙效產品雖然方便，但成分可能無法同時兼顧清潔與滋養的需求，反而容易殘留在頭皮，堵塞毛囊；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗頭本意是想要維持頭皮健康，讓頭髮柔順有光澤，不過方法不對，不僅會影響頭皮健康，甚至可能加重掉髮問題。DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」表示，洗頭時要注意水溫、用指腹按壓頭皮、不過度清潔、避開洗護雙效產品、注意吹風機溫度。

正確洗頭要點

●使用溫水為佳：洗頭時的水溫不宜過高或過低，建議使用接近體溫的溫水清洗（約35-38℃），這樣既能有效去除髒污與油脂，又不會刺激頭皮，避免皮膚乾燥或敏感。

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●指腹輕按頭皮：有些人可能會認為用指甲抓洗頭皮才能洗乾淨，但其實這樣反而容易刮傷頭皮，導致感染或刺激毛囊！建議洗頭時，用指腹輕輕按摩頭皮，能促進血液循環，幫助清潔毛囊。

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●不過度清潔：如果習慣一天洗好幾次頭要注意，過度清潔可能會破壞頭皮的天然油脂屏障，導致頭皮乾燥或失去保護，導致分泌過多油脂。原則上依照不同髮質，一週洗4-6次即可。

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●避開洗護雙效產品：洗護雙效產品雖然方便，但成分可能無法同時兼顧清潔與滋養的需求，反而容易殘留在頭皮，堵塞毛囊。建議分開使用洗髮精與護髮產品，護髮時也應避開頭皮，只需塗抹在髮絲中段至髮尾。

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●注意吹風機溫度：洗髮後的吹髮程序也是重點。洗髮後應及時將頭皮吹乾，避免潮濕的頭皮滋生細菌。但吹風機的溫度不宜過高，建議使用中溫模式，並保持適當距離，以免熱風傷害髮質或頭皮。

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