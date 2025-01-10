掃除注意！5旬婦肩痛、手臂不能舉高 竟是旋轉肌肌腱撕裂

年約50歲婦人肩部疼痛、上臂無法舉起，醫師診斷為肩部旋轉肌肌腱撕裂導致。（羅嘉元提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆過年前家戶大掃除注意！一名50多歲婦人未注意打掃時姿勢，近來多日大掃除，出現肩部間歇性疼痛，也無法舉起上臂，醫師經超音波檢查，診斷為肩部旋轉肌肌腱撕裂導致，所幸經過治療，右肩無力及疼痛症狀改善，肌腱已修復。

祥太醫院復健科主任羅嘉元表示，該名患者因連續多日大掃除，出現肩部間歇性疼痛，自行服用止痛藥仍未改善症狀，甚至疼痛加劇、無法舉起上臂，嚴重到半夜還會痛醒、嚴重影響睡眠品質。

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羅嘉元說，透過高解析度肌肉骨骼超音波檢查，發現婦人肩部旋轉肌肌腱撕裂；肩關節是全身活動度最大關節，穩定度仰賴關節韌帶與旋轉肌群維持，旋轉肌群由四條肌肉組成，可讓肱骨頭在手臂運動時保持在骨盂中間，又以外展、抬高手臂的棘上肌肌腱最容易受傷，因此過量家事或需要上舉手臂的動作，如油漆牆壁、晾棉被、整理櫥櫃上方物品，就比較容易受傷。

經羅嘉元建議，該名婦人接受超音波導引高濃度血小板血漿（PRP）增生療法注射，搭配復健儀器治療後，疼痛明顯進步，肌腱修復，不再需要服用止痛藥物，避免手術開刀風險。

羅嘉元提醒，如因大掃除產生肌肉骨骼疼痛或受傷，休息一段時間仍無法緩解，需儘快至醫療院所求診，依醫師指示服用藥物，接受適當復健及注射治療，才能遠離疼痛、歡喜迎新年。

祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師，說明過量家事或做上舉手臂動作，恐導致肩部旋轉肌群受傷。（羅嘉元提供）

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