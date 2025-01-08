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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

10萬次性行為證實！愛滋病毒測不到＝不會傳染

2025/01/08 12:39

洪健清指出，愛滋病患經過妥善治療，血液中就測不到病毒，即使直接進行性行為接觸，也不會傳染給接觸對象。（疾管署提供）

洪健清指出，愛滋病患經過妥善治療，血液中就測不到病毒，即使直接進行性行為接觸，也不會傳染給接觸對象。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕愛滋病患經過妥善治療，血液中就測不到病毒，即使直接進行性行為接觸，也不會傳染給接觸對象。台灣愛滋病學會理事長洪健清指出，過去累積至少10萬次以上的無套性行為接觸資料發現，不論異性戀或同性戀者，只要一方是穩定接受抗病毒治療的愛滋病患、檢測不到病毒量，就不會有任何感染發生。

疾管署說明，隨著醫療進步與愛滋治療藥物研發進展，透過高效能抗愛滋病毒藥物治療，感染者遵醫囑持續穩定服藥，有效控制體內愛滋病毒量，不但促進感染者自身健康與生活品質，讓愛滋病毒感染成為可控制的慢性病。

洪健清進一步指出，只要愛滋病患檢測不到病毒量，就不具有傳染力，已經是國際共識，受到全球超過105個國家、1千多個政府機構和組織的支持與響應，基於4項發表於國際知名醫學期刊的關鍵醫學實證研究結果也證實，當感染者體內病毒量被藥物穩定有效控制時，沒有任何透過性行為傳染給伴侶的案例。

此外，洪健清指出，這些實證資料累積了至少10萬次以上的無套性行為接觸資料，並發現不論是異性戀或男男之間的同性接觸，即使其中有任何一方是愛滋病毒感染者，只要有穩定接受抗病毒治療，且檢測不到病毒量，就沒有任何人受到傳染。

洪健清說，一些後續調查也發現，即使是性病的接觸，在妥善的治療下，也沒有造成傳播，證實「病毒量檢測不到，就不會傳播（undetectable equals untransmittable，U=U）」，不只代表患者接受治療後，免疫系統可以恢復，也有助於愛滋病防治與公衛宣導。

不過，洪健清表示，根據疾管署2023年的調查，全國只有約50%的人知道U=U的意義，雖年長者對此接受度較低，但年輕人因學校或其他活動的影響，相對熟悉這個概念，希望未來U=U的科學證據和醫學實證更快成為常識，消除對這個疾病的誤解，避免以異樣眼光看待受到疾病影響的個人。

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