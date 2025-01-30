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健康 > 心理精神

農曆年壓力解方 精神科護理師建議：擁抱大自然

2025/01/30 16:14

劉麗琴護理師表示，與大自然接觸，能有效降低壓力荷爾蒙（皮質醇）的濃度，同時促進腦內啡的釋放，帶來快樂感與滿足感。（奇美醫院提供）

劉麗琴護理師表示，與大自然接觸，能有效降低壓力荷爾蒙（皮質醇）的濃度，同時促進腦內啡的釋放，帶來快樂感與滿足感。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆過年閤家團圓，但繁忙的節前準備工作及年節期間聚會應酬，也可能讓壓力達高峰。奇美醫院樹林院區精神科護理師劉麗琴提醒，面對高壓環境，找到一個舒緩心靈的出口尤為重要，春節期間可和家人一起走進大自然，讓心靈深呼吸，身心紓壓。

根據劉麗琴長期在臨床觀察下發現，許多人因壓力導致焦慮、情緒低落甚至失眠問題。她指出，壓力調適不僅是病人需要關注的議題，也適用於所有高壓環境下的現代人。

從過年前忙碌的大掃除、年貨採買等，過年期間聚會時，又可能會面臨到長輩、親友各式各樣的關心與詢問，還有經濟壓力與打亂的生活節奏，往往讓人感到身心俱疲，可以透過靜態與動態的方式紓壓，讓自己喘口氣。

劉麗琴建議，靜態的紓壓方式例如閱讀書籍、聽喜歡的音樂、享受一杯熱茶，放慢步調，並藉由書中智慧尋求心靈的平靜。動態方式則走出戶外，擁抱大自然，將可以感受到不同的療癒效果。

劉麗琴指出，戶外活動的益處不僅限於情緒調適。根據研究，健行可以提升心肺功能、增強免疫力、改善睡眠品質，還能降低慢性病風險，對身體健康多有助益。與大自然接觸，能有效降低壓力荷爾蒙（皮質醇）的濃度，同時促進腦內啡的釋放，帶來快樂感與滿足感。

劉麗琴護理師指出，戶外活動的益處不僅限於情緒調適，與大自然接觸，能有效降低壓力荷爾蒙的濃度，促進腦內啡釋放，帶來快樂感與滿足感。（記者劉婉君攝）

劉麗琴護理師指出，戶外活動的益處不僅限於情緒調適，與大自然接觸，能有效降低壓力荷爾蒙的濃度，促進腦內啡釋放，帶來快樂感與滿足感。（記者劉婉君攝）

她說，例如健行時看到蔥鬱的樹林、遼闊的湖泊、生意盎然的花草，以及呼吸大自然的新鮮空氣時，身心彷彿被洗滌了一樣，壓力瞬間消散，這些都是在居家日常環境所無法體會的。與家人一起走出戶外共享自然步道健行的時光，不僅能紓壓，更能促進家庭凝聚力。

劉麗琴表示，站在大自然面前，能深刻感受到生命的渺小與包容，這種廣闊的視野，能幫助我們重新找到生活的平衡與意義。農曆春節假期期間，如果感受到壓力的襲來，不妨走進大自然，安排一趟簡單的戶外健行，不僅能釋放情緒，還能以更健康、更積極的狀態迎接新一年的挑戰，新年新開始，讓心靈也過個假期。

精神科護理師劉麗琴建議，春節期間可以和家人一起走進大自然，讓心靈深呼吸，身心紓壓。（奇美醫院提供）

精神科護理師劉麗琴建議，春節期間可以和家人一起走進大自然，讓心靈深呼吸，身心紓壓。（奇美醫院提供）

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