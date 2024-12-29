自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「腸」保健康少不了膳食纖維！ 國健署揭2好處

2024/12/29 18:02

國健署表示，膳食纖維對人體有2個好處：促進腸道健康及延長飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，膳食纖維對人體有2個好處：促進腸道健康及延長飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維是人體不可或缺的營養素，更是幫助排便的好幫手！國健署在臉書專頁「食在好健康」發文表示，膳食纖維對人體有2大好處，促進腸道健康延長飽足感

國健署分享，膳食纖維是很重要的營養素，可以促進腸道蠕動、增加飽足感外，還能吸收水分、刺激排便。可以從多種食物中攝取到膳食纖維，如蔬菜、水果、未精製全穀雜糧等，如果膳食纖維吃得不足，不僅會影響腸胃健康，還可能對身體造成負擔。

膳食纖維2好處

●促進腸道健康：膳食纖維不會完全被人體吸收，可以促進腸道蠕動。膳食纖維會吸收水分使糞便軟化、增加糞便體積，當糞便體積增加就更能刺激腸道蠕動、排便。所以如果長時間缺乏膳食纖維，有可能會發生排便困難、便秘的問題。

國健署指出，膳食纖維會吸收水分使糞便軟化、增加糞便體積，刺激腸道蠕動、排便；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，膳食纖維會吸收水分使糞便軟化、增加糞便體積，刺激腸道蠕動、排便；圖為情境照。（圖取自freepik）

●延長飽足感：蔬菜、未精製全穀雜糧與精製澱粉相比，含有更多膳食纖維，吃下去後在腸胃消化、吸收速度相對緩慢，所以不僅可以維持更久的飽足感，也可以減緩血糖的波動，讓人體不會吃完飯很快就覺得又餓了。

國健署提醒，記得「菜比水果多一點」，每餐攝取蔬菜份量要比拳頭大，也別忘了吃水果與至少1/3的未精製全穀雜糧，就能補充到更多的膳食纖維，促進腸道健康、延長飽足感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中