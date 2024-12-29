健康網》「腸」保健康少不了膳食纖維！ 國健署揭2好處

國健署表示，膳食纖維對人體有2個好處：促進腸道健康及延長飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維是人體不可或缺的營養素，更是幫助排便的好幫手！國健署在臉書專頁「食在好健康」發文表示，膳食纖維對人體有2大好處，促進腸道健康及延長飽足感。

國健署分享，膳食纖維是很重要的營養素，可以促進腸道蠕動、增加飽足感外，還能吸收水分、刺激排便。可以從多種食物中攝取到膳食纖維，如蔬菜、水果、未精製全穀雜糧等，如果膳食纖維吃得不足，不僅會影響腸胃健康，還可能對身體造成負擔。

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膳食纖維2好處

●促進腸道健康：膳食纖維不會完全被人體吸收，可以促進腸道蠕動。膳食纖維會吸收水分使糞便軟化、增加糞便體積，當糞便體積增加就更能刺激腸道蠕動、排便。所以如果長時間缺乏膳食纖維，有可能會發生排便困難、便秘的問題。

國健署指出，膳食纖維會吸收水分使糞便軟化、增加糞便體積，刺激腸道蠕動、排便；圖為情境照。（圖取自freepik）

●延長飽足感：蔬菜、未精製全穀雜糧與精製澱粉相比，含有更多膳食纖維，吃下去後在腸胃消化、吸收速度相對緩慢，所以不僅可以維持更久的飽足感，也可以減緩血糖的波動，讓人體不會吃完飯很快就覺得又餓了。

國健署提醒，記得「菜比水果多一點」，每餐攝取蔬菜份量要比拳頭大，也別忘了吃水果與至少1/3的未精製全穀雜糧，就能補充到更多的膳食纖維，促進腸道健康、延長飽足感。

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