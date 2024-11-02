健康網》吃素蛋白質這樣補 專家授紅茶豆腐來幫忙

學者指出，成人每日蛋白質攝取量為每公斤體重約1克，以60公斤一般活動量的成人為例，每天需要約60克蛋白質；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕葷食者可以從各種食物補足蛋白質，但茹素者選擇少了許多，營養學者洪泰雄指出，成人每日蛋白質攝取量為每公斤體重約1克，以60公斤一般活動量的成人為例，每天需要約60克蛋白質，若覺得吃膩一成不變的豆腐，不妨試著自製紅茶豆腐，大約吃670克紅茶豆腐，就能達到每日蛋白質需求量。

洪泰雄在臉書專頁表示，以紅茶和黃豆為主要材料製成的豆腐，既有紅茶的風味又保有豆腐的營養。提供了豐富的植物性蛋白質，適合素食者和喜愛健康飲食的人群。

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紅茶豆腐製作方法

●準備材料：黃豆250克、紅茶2包（或適量的紅茶葉）、適量的水、適量的凝固劑（如硫酸鎂或鹽滷）。

●製作步驟：

1.泡豆：將黃豆浸泡6-8小時或過夜，使其吸水膨脹。

2.榨漿：泡好的黃豆加水，使用豆漿機或攪拌機打成豆漿。

3.煮豆漿：打好的豆漿煮沸，期間攪拌以防止燒焦。沸騰後轉小火煮約10分鐘。

4.泡紅茶：紅茶用熱水泡開，取出茶湯備用。

5.混合紅茶與豆漿：將紅茶湯倒入煮好的豆漿中，攪拌均勻。

6.加入凝固劑：將凝固劑溶於少量水中，然後緩緩倒入紅茶豆漿中，攪拌均勻。靜置約15-20分鐘，待其凝固成豆腐。

7.過濾與壓製：把凝固的豆腐倒入豆腐模具中，用紗布包裹，並加壓至水分瀝乾，約20-30分鐘，即可得到紅茶豆腐。

學者傳授紅茶豆腐製作方法；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紅茶豆腐的蛋白質含量

洪泰雄說，豆腐的蛋白質含量因製作方法不同會有所變化，但通常每100克豆腐含約8-10克蛋白質。因此，假設紅茶豆腐的蛋白質含量與一般豆腐相似，計算如下：每100克紅茶豆腐提供約9克蛋白質，為了達到60克蛋白質的需求，需要食用約670克紅茶豆腐（約0.67公斤）。

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