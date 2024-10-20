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健康網》尿得遠「卡厲害」？ 醫破解射精常見迷思

2024/10/20 20:12

醫師提到，健康男性射精距離較遠，隨著性能力下降、年齡的增長，性高潮時的反應會有退化的現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提到，健康男性射精距離較遠，隨著性能力下降、年齡的增長，性高潮時的反應會有退化的現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性會認為尿尿距離，與射精距離有關；對此，懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，並沒有！2者是沒有關係的！尿的遠與膀胱、攝護腺、骨盆肌肉有關，而射精則是與性功能健康狀態有關。另外，射精距離與GG大小、摩擦速度無關，但確實與性能力強弱有關。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發影片分享，一般人常聽說「少年放尿放過溪，老年放尿滴到鞋。」門診也常有病人抱怨，年輕時，射精都很有衝勁，房事勇猛；步入中年，卻發現射精能力變差，甚至有時精液幾乎都是流出來的，硬度持久度也下降，快感大不如前，陷入「細短、軟垂，像水龍頭放水流。」究竟尿尿距離與射精距離是否有關聯呢？對此，他解答，並沒有！

呂謹亨說明，尿尿距離與膀胱、攝護腺、骨盆肌肉有關，若有攝護腺肥大、膀胱退化、骨盆肌肉退化者，小便就可能變慢、細，用滴的；至於男性射精則是與性功能健康狀態有關，與力道、距離和性能力及健康相關。

醫師表示，尿尿距離與膀胱、攝護腺、骨盆肌肉有關，若有攝護腺肥大、膀胱退化、骨盆肌肉退化者，小便就可能變慢、細，用滴的；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，尿尿距離與膀胱、攝護腺、骨盆肌肉有關，若有攝護腺肥大、膀胱退化、骨盆肌肉退化者，小便就可能變慢、細，用滴的；圖為情境照。（圖取自freepik）

GG大小與射精距離無關

射精距離跟GG大小有關嗎？呂謹亨提及，沒有一定關聯，射精距離與射精功能有關，況且若GG大但硬度不夠，可能也射不遠；反之，若GG較短，但又硬又翹，就可以射比較遠。

射精距離與性能力、年齡有關

至於射精射得遠代表性功能強？呂謹亨解釋，理論上是有關的，健康男性射精距離較遠，隨著性能力的下降和年齡的增長，性高潮時的反應會有退化的現象。國外研究發現，年輕人射精可達50-60公分，甚至曾有案例達1公尺；但50歲以後男性的射精距離大約在10-20公分，甚至更短。

醫師闢謠，摩擦速度只能讓人更快射出來，並不會影響射精距離；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師闢謠，摩擦速度只能讓人更快射出來，並不會影響射精距離；示意圖。（圖取自shutterstock）

摩擦速度不影響射精距離

那麼射精距離與摩擦速度有關嗎？呂謹亨說明，其實兩者並無關係！摩擦速度只能讓人更快射出來，並不會影響射精距離，因射精距離與控制射精肌肉、精液量、勃起程度有關。

呂謹亨提醒，若發現精液用流的、性功能變差、性慾降低、沒有性快感等情況時，可能健康出現狀況，出現骨盆底肌肉退化、焦慮、慢性病、睪固酮不足、男性更年期、逆行性射精，甚至性功能障礙，建議就醫檢查、治療。

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