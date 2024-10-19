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健康網》「吃乾貨」省錢又健康！ 營養師分享素干貝食譜
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕前陣子颱風天，蔬菜價格不穩，讓不少民眾苦惱。對此，營養師沈宛徵提供了一個省錢又健康的解決方案—吃乾貨！像是乾香菇、海苔、紫菜、海帶芽以及高麗菜乾，都是不錯的選擇。此外，她還分享了一道簡單又美味的「素干貝」食譜，主要材料是常見的金針菇與海苔。
沈宛徵在其臉書專頁「沈宛徵營養師」發表了這份超簡單食譜，步驟容易上手，讓大家在颱風天也能輕鬆享受美食；讓你在颱風天不受菜價影響，補充膳食纖維。材料需要：金針菇1包、海苔1包、蛋1顆、麵粉1湯匙，調味料隨意，步驟如下：
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素干貝食譜
1. 將金針菇去頭，分成三小束，用海苔捲緊並用水當黏著劑封口。
2. 切成小圈狀，大小像一顆海苔卷。
3. 將金針菇海苔卷兩面沾蛋麵糊，並放入鍋中煎約五分鐘。
4. 完成後即可享用美味的素干貝。
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