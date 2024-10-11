健康網》酒後臉紅不是代謝好！ 國健署：警惕酒精不耐症

國健署呼籲大家不要再相信「喝酒臉紅是因為代謝好」的說法，選擇不喝酒將有助於避免酒精對健康的傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你還在相信，喝酒臉紅是因為代謝好嗎？國民健康署近日在臉書專頁發文，提醒民眾注意飲酒後臉紅的真正原因，並釐清不少人對酒精代謝的誤解。許多人誤以為喝酒臉紅是因為代謝好，其實這是一種身體對酒精的過敏反應，顯示出可能存在酒精不耐症的情況。

當我們攝入酒精（乙醇）後，身體會將其轉化為乙醛。乙醛再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝為無害的乙酸，最終排出體外。若身體缺乏足夠的乙醛去氫酶，乙醛便會在體內積累，導致微血管持續擴張，從而出現臉紅、頭暈、噁心及心跳加快等不適症狀。

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此外，國健署指出，世界衛生組織（WHO）已將酒精飲料列為第一類致癌物，飲酒不僅傷肝，還可能增加罹患口腔癌、鼻咽癌和食道癌的風險。

因此，國健署呼籲大家不要再相信「喝酒臉紅是因為代謝好」的說法，選擇不喝酒將有助於避免酒精對健康的傷害。

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