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健康網》辣椒好處多 還能防肥胖！ 營養師曝「4類人」少吃

2024/10/09 18:18

研究顯示，享受食物中的辛辣味，與肥胖、第2型糖尿病，和心血管疾病的盛行率較低有關；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，享受食物中的辛辣味，與肥胖、第2型糖尿病，和心血管疾病的盛行率較低有關；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕適量辣椒素如何改善心血管健康，但有些族群要注意！數位營養諮詢專家錢靜蓉表示，辣椒素的適量攝取有很多健康益處，像是預防肥胖、改善血糖穩態、緩解高血壓、預防動脈硬化等好處；但特定人群應根據自身情況調整攝取量，以避免不適或健康風險，像是胃腸敏感或有胃腸疾病的人、高血壓患者、懷孕或哺乳期女性、痔瘡或肛裂患者。

錢靜蓉在臉書粉專「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文說明，辣椒用於調味、著色、保存食物，以及醫療等目的，有著悠久的歷史。辣椒素是辣椒中，主要的辛辣生物活化劑。研究顯示，享受食物中的辛辣味，與肥胖、第2型糖尿病，和心血管疾病的盛行率較低有關。

辣椒素健康4益處

預防肥胖：辣椒素透過調節能量代謝、減少脂肪組織重量，和增加脂質氧化來抑制肥胖。

改善血糖穩態：辣椒素具有降低胰島素阻抗功能，這有助於血糖更容易從血液進入細胞中。

緩解高血壓：辣椒素通過釋放一氧化氮（擴張血管的物質）、抑制血管緊張素轉換酶（縮窄血管的酶），以及刺激排尿增加，幫助排出過多的體液，從而降低血壓。

預防動脈硬化：辣椒素可以降低總膽固醇、三酸甘油酯，和低密度脂蛋白（壞膽固醇），同時增加高密度脂蛋白（好膽固醇）水平。

營養師說，患有胃炎、胃潰瘍，或腸道敏感的人群，建議減少或避免食用辣椒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師說，患有胃炎、胃潰瘍，或腸道敏感的人群，建議減少或避免食用辣椒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4人群須注意食用

●胃腸敏感或有胃腸疾病的人

辣椒素可能會刺激胃壁，對於患有胃炎、胃潰瘍，或腸道敏感的人群，過量攝入可能引發不適，建議減少或避免食用。

●高血壓患者

雖然辣椒素有助於改善心血管健康，但對高血壓患者，過度食用辛辣食物可能刺激交感神經，導致血壓波動，需要控制攝入量。

●懷孕或哺乳期女性  

懷孕或哺乳期間，攝入過多的辣椒素，可能會引起腸胃不適，或影響嬰兒，應適量食用。

●痔瘡或肛裂患者  

辛辣食物可能加劇患處不適，因此痔瘡或肛裂患者，應避免過量食用。

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