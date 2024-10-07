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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》秋季養生3要點 多吃滋潤食材水梨、蘋果上榜

2024/10/07 11:49

中醫師表示，秋天可以多吃滋潤食物，例如水梨、蘋果等，補充身體的陰液；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師表示，秋天可以多吃滋潤食物，例如水梨、蘋果等，補充身體的陰液；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天是平靜收斂的季節，充滿肅殺的氣息。中醫師邵禹豪表示，此時睡眠應該早睡早起，保持意志收斂，避免受到秋涼之氣危害。他列出養生3要點：除了穿外套防風、塗抹乳液或戴口罩減少皮膚問題、也要多吃滋潤食物，例如百合、銀耳、水梨、蜂蜜、蘋果、蓮藕、蘿蔔等，補充身體的陰液。

邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文指出，轉入了秋分這個節氣，天氣逐漸轉涼轉燥，而當進入下個節氣寒露，「秋燥」的氛圍也會越趨明顯，季節的變化也會對人體帶來衝擊。以下秋季養生3要點，供民眾參考：

養生3要點 辛辣得少碰

●「防風」：天氣轉涼，夏天原本疏鬆的皮膚，要逐漸緊縮收斂，以防過多的熱能耗散。然而，這個調節需要時間，若突然氣溫驟降，又因秋季多風，風寒很容易影響人體，故出門建議要準備能防風的薄外套。

●「防燥」：10月開始天氣轉涼，冷風漸起，氣候也會更加乾燥，容易對人體的皮表、呼吸道產生影響。適應不良的朋友可能會出現乾咳、膚癢的問題，尤其有異位性皮膚炎、過敏體質者要特別注意。出門時戴上口罩、乾燥時塗抹乳液，能減少乾燥帶來的衝擊。

●「多食滋潤食材，飲食減少辛辣」：秋季可多吃滋潤的食物，例如百合、銀耳、水梨、蜂蜜、蘋果、蓮藕、蘿蔔等，補充身體的陰液。其二，若是體質燥熱，應避免過量辛熱食材，如辣椒、胡椒、蔥薑蒜等，以減少燥邪帶來的損害。

秋季心肺保養2穴位

●太淵穴：太淵是肺經的原穴，位在腕橫紋橈動脈的跳動處，可以治療如咳嗽、氣喘、胸悶等症狀，是調理肺氣的重要穴道。

●膻中穴：膻中穴是任脈的穴道，位在兩乳頭間的中點上，古籍上記載「氣會膻中」，此處是宗氣的蓄積之處，可以治療如喘咳、心痛心煩等症狀，並善於處理心肺之氣。

邵禹豪補充，秋季保養也可以使用精油，像是檜木精油具有溫潤的特性，能夠給予支持，並穩定浮躁的心思，使意志能夠收斂沉穩；綠花白千層屬於桃金孃科植物，因為富含桉油醇、萜品醇，善於處理呼吸道問題。

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