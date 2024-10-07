自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友飲食好難選？ 營養師推「3要3不要」

2024/10/07 07:31

營養師表示，優先選擇低GI食物，像是燕麥、奇異果等，可以幫助血糖平穩，使胰島素適量分泌，也可以減少胰臟運作的負擔；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，優先選擇低GI食物，像是燕麥、奇異果等，可以幫助血糖平穩，使胰島素適量分泌，也可以減少胰臟運作的負擔；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病患想穩定血糖，除了藥物控制、多運動，飲食也非常重要。營養師高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享控糖原則，像是優先選高纖食物如菇類、海帶；優質油脂如橄欖油、堅果；含鉻食物如花椰菜、苦瓜；低GI食物如燕麥、奇異果也很好。並提醒，少碰含鹽量過高食物，如炸物、醃漬物；甜食和含糖飲料，飯後飲酒也NG。

穩糖優先選 牛肉、全麥麵包也上榜

●高纖食物：菇類、海帶、小番茄。

膳食纖維可延緩餐後血糖急速上升，有助穩定血糖，營養師建議吃飯也可以先吃菜、再吃肉、最後吃飯，更有助於穩定血糖。

●低GI食物：全麥麵包、燕麥、奇異果。

低GI食物因為醣份吸收速度較慢，所以血糖波動較小，優先選擇低GI食物，可以幫助血糖平穩，使胰島素適量分泌，也可以減少胰臟運作的負擔。

●優質油脂：橄欖油、堅果、深海魚。

適量攝取健康油脂，例如植物油、魚油等等，含豐富單元不飽和脂肪，可降低體內壞膽固醇，有助於降低罹患心血管疾病的機率。

●含鉻食物：花椰菜、苦瓜、牛肉，鉻是一種天然礦物質，也是人體無法自行合成的重要營養素，參與了胰島素調控血糖，幫助醣類正常代謝。

營養師指出，糖友不宜碰含鹽量高食物，如炸物，鈉含量過高，易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病；示意圖。（圖取自shutterstock）

營養師指出，糖友不宜碰含鹽量高食物，如炸物，鈉含量過高，易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病；示意圖。（圖取自shutterstock）

3飲食少碰 空腹飲酒當心害命

●含鹽量高食物：例如炸物、醃漬物、加工肉，鈉含量過高，易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病。

●甜食含糖飲料：易導致血糖上升，且精製甜點的油脂含量高，會增加罹患心血管疾病的機率。

●酒類：空腹飲酒易導致血糖驟降，可能造成生命危險，而飯後飲洒易致血糖飆升，不利控制血糖。

高敏敏提醒，現代人飲食習慣大魚大肉 ，一不小心就吃進大量精製糖，希望大家都能有均衡飲食和健康作息，預防勝於治療，讓我們一起對抗慢性病。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中