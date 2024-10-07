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健康網》糖友飲食好難選？ 營養師推「3要3不要」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病患想穩定血糖，除了藥物控制、多運動，飲食也非常重要。營養師高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享控糖原則，像是優先選高纖食物如菇類、海帶；優質油脂如橄欖油、堅果；含鉻食物如花椰菜、苦瓜；低GI食物如燕麥、奇異果也很好。並提醒，少碰含鹽量過高食物，如炸物、醃漬物；甜食和含糖飲料，飯後飲酒也NG。
穩糖優先選 牛肉、全麥麵包也上榜
●高纖食物：菇類、海帶、小番茄。
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膳食纖維可延緩餐後血糖急速上升，有助穩定血糖，營養師建議吃飯也可以先吃菜、再吃肉、最後吃飯，更有助於穩定血糖。
●低GI食物：全麥麵包、燕麥、奇異果。
低GI食物因為醣份吸收速度較慢，所以血糖波動較小，優先選擇低GI食物，可以幫助血糖平穩，使胰島素適量分泌，也可以減少胰臟運作的負擔。
●優質油脂：橄欖油、堅果、深海魚。
適量攝取健康油脂，例如植物油、魚油等等，含豐富單元不飽和脂肪，可降低體內壞膽固醇，有助於降低罹患心血管疾病的機率。
●含鉻食物：花椰菜、苦瓜、牛肉，鉻是一種天然礦物質，也是人體無法自行合成的重要營養素，參與了胰島素調控血糖，幫助醣類正常代謝。
3飲食少碰 空腹飲酒當心害命
●含鹽量高食物：例如炸物、醃漬物、加工肉，鈉含量過高，易增加身體血管負擔，可能使糖尿病惡化或引起慢性腎臟病。
●甜食含糖飲料：易導致血糖上升，且精製甜點的油脂含量高，會增加罹患心血管疾病的機率。
●酒類：空腹飲酒易導致血糖驟降，可能造成生命危險，而飯後飲洒易致血糖飆升，不利控制血糖。
高敏敏提醒，現代人飲食習慣大魚大肉 ，一不小心就吃進大量精製糖，希望大家都能有均衡飲食和健康作息，預防勝於治療，讓我們一起對抗慢性病。
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