孩子上課常發呆？ 對症治療過動症改善學習力

孩子如有上課常發呆、恍神或打瞌睡，學習表現不理想，常被師長誤認情緒問題或故意懶散，小心ADHD上孩身需對症下藥。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕孩子如有上課常發呆、恍神或打瞌睡，學習表現不理想，常被師長誤認情緒問題或故意懶散，但小兒腦神經科醫師蔡金燕臨床診斷，發現他們患有注意力缺陷過動症（ADHD），經藥物治療及父母師長配合後，孩子們的學習表現穩定、成績進步。

高雄阮綜合醫院表示，小裕（化名）上課常發呆、打瞌睡，學習表現不理想，老師多次寫聯絡簿，爸媽也責備他，經蔡金燕醫師檢查，發現他患有過敏性鼻炎，長期服藥導致嗜睡影響學習，調整藥物後學習表現大有改善。

請繼續往下閱讀...

另一位求診小朋友佳佳（化名）也經常上課發呆、恍神，經腦波檢查，發現患有失神性癲癇，經藥物治療後學習效果顯著提升；同樣也上課不專心，作業經常沒完成，成績差強人意的彬彬（化名）看診，診斷其患有注意力缺陷過動症，經藥物治療及父母師長配合後，彬彬學習表現穩定、成績進步。

蔡金燕醫師提醒家長，孩子學習表現不好，造成學習成績不理想因素多元，學習困難背後涉及複雜的生理、環境、基因及神經發展問題，不應簡單歸因孩子「不努力」，只要透過深入檢查與對症治療，將有助改善學習問題。

蔡金燕表示，過敏與學習能力密切相關，可藉過敏檢測、改善環境減少過敏原，以及選擇不引起嗜睡的長效抗組織胺藥物或鼻噴劑，提升專注力，兒童神經發展障礙會影響孩子的情緒與學習能力，常被家長所忽略，若未被師長理解，只是過度指責，長期會對孩子造成負面影響。

ADHD孩子常表現愛說話、過動或無法專心學習，若診斷為神經發展障礙，包括（ADHD）注意力不足過動症、發展性語言障礙、妥瑞症、自閉症光譜障礙等，蔡金燕指出，不自主運動如妥瑞氏症的學童會反覆眨眼、做鬼臉，或發出怪聲，另腦波異常，如失神性癲癇，導致孩子短暫失去意識，都會影響課堂表現和學習，只要透過藥物治療即可穩定腦部活動，改善學習力。

小兒腦神經科醫師蔡金燕表示，過敏與學習能力密切相關，若未被師長理解，只是過度指責，長期會對孩子造成負面影響。（阮綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法