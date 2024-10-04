健康網》周潤發曾試過「1日1餐」減肥 可行嗎？醫建議

醫師表示，要在1餐中攝取足夠的蛋白質、澱粉及纖維，是非常困難的；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港影帝周潤發過去曾在記者會中提及自己有慢性病問題，為了穩定血糖，正執行「1日1餐減肥法」，被許多網友質疑這樣似乎不太健康。對此，小宙初日診所減重醫師吳銘鋐表示，以飲食策略來說，1日1餐其實是可行的，只要當餐能夠攝取足量的蛋白質、澱粉及纖維即可，不過，他提醒，此法雖然可行，但要在1餐中攝取大量的營養素，是很不容易的。

吳銘鋐在臉書專頁「皮膚專科 吳銘鋐醫師｜玩美掌控 永存完美」發影片分享，1日1餐最令人擔心的就是能不能在1餐裡面，攝取到足量的蛋白質、澱粉及纖維。以蛋白質來說，1個成年人1天至少13-15份，而一般市售手掌大的雞胸肉約2-3份。吳銘鋐認為，1個人要在1餐中吃4-5塊的雞胸肉是不太可能的，所以換句話說，絕大多數的人，是沒辦法僅靠1餐就攝取足夠的蛋白質。

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吳銘鋐說，若是長期處於蛋白質攝取不足的情況，容易造成肌肉流失、基礎代謝率難維持。國健署也指出，蛋白質攝取不足，會造成生長發育遲緩、體重不足、容易疲倦、抵抗力減弱。懷孕期婦女蛋白質攝取不足則容易貧血、流產、生出的嬰兒體重、身高不足，嚴重的會造成水腫、脂肪肝、皮膚炎等；若再加上熱量攝取不夠，就會形成所謂的蛋白質熱量缺乏症。

因此，吳銘鋐建議，不妨採取1日2餐的做法，比如168間歇性斷食法，對於身體胰島素阻抗、血糖平穩有很好的幫助。

小宙初日診所減重醫師吳銘鋐。（初日診所提供）

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