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健康 > 心理精神

健康網》酒精路跑風險高 醫：增醫療單位負擔

2024/10/02 20:17

不少人玩「酒精路跑」，在大街上飲酒卻不勝酒力，糗態百出。（圖取自freepik）

不少人玩「酒精路跑」，在大街上飲酒卻不勝酒力，糗態百出。（圖取自freepik）

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工程師豪飲猝逝》5招防醉死人 醫：喝茶、睡覺反更危險

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少青年喜歡參加與酒有關的活動，例如「酒精路跑」。這當然不是真的慢跑，而是經過超商或餐酒館就停下來買酒喝，之後離開再喝一杯。然醫師示警，這很可能造成超量飲酒，個人可能造成走路發生意外；也可能增加醫療與警政單位的負擔。

桃園療養院副院長李俊宏在臉書發表看法，他認為這類活動喝的時間長，且容易受到情境催化（像設定喝到吐、或要走到終點），所以超量飲酒的機會不低。因為這等於是以人為活動增加醉酒者，往往會增加醫療、警政等單位的負擔。

李俊宏表示，飲用到一半身體不適、走路發生意外等，送到急診反而會影響到其他就醫民眾的醫療。特別是活動都辦在夜間，影響的就會是挽救人命的急診。

李俊宏補充，酒醉之後的喧鬧、鬥毆等紛爭，往往讓警政單位疲於奔命，造成社會成本的增加。同時他舉日本為例，新宿於十月開始禁止夜間街頭飲酒。「過去僅有萬聖節等特殊節日有禁令的日本新宿，於今年十月開始，全年禁止於夜間在街頭飲酒。這其實也符合WHO限制飲酒時段與處所的酒害防治共識。」

台灣這幾年開始陸續有「酒精路跑」的活動，甚至在大學迎新等活動辦理，可能得要開始思考這類活動的合理性。「與其辦酒精路跑，不如來辦健康台灣的活動，行銷健康活動。」

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