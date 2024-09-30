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健康網》按摩後竟突發頭痛 恐是偏頭痛體質作祟

2024/09/30 19:55

因肩頸痠痛接受按摩或推拿後，卻突發頭痛，恐是偏頭痛體質作祟，需注意避免吃誘發偏頭痛發作食物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

因肩頸痠痛接受按摩或推拿後，卻突發頭痛，恐是偏頭痛體質作祟，需注意避免吃誘發偏頭痛發作食物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

大多數人在肩頸痠痛時，第一想到吃止痛藥，第二想到民俗療法。然而，在頭痛門診，往往有人卻是在接受按摩或推拿後，卻突發頭痛，宛如鐵鎚敲頭、針扎或雷擊，嚴重者噁心嘔吐。就醫時，醫師往往會發現他們頸部肌肉很僵硬，特別是後枕區，一壓就痛。血液學檢查顯示，降血鈣素相關基因胜肽（CGRP）濃度較常人為高，原來併發了偏頭痛。

肩頸痠痛變頭痛 醫解析3原因

按摩或推拿本身就是用來治痠痛的，為何反而會引起偏頭痛？主要有3原因，包括產生大量疼痛訊、局部釋放大量CGRP，以及CGRP跟三叉神經節結合。

●產生大量疼痛訊號

頸部感覺經由脊神經傳進脊髓後，交叉到對側，接著向上傳遞。若按摩或推拿時，壓迫肌肉，大量的疼痛訊號傳進頸部脊髓時，就會干擾三叉神經脊髓路徑核，活化三叉神經，訊號繼續向上傳遞，啟動了神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。

當大量的頸部疼痛訊號進入脊髓時，活化三叉神經系統，就會誘發偏頭痛。（陳建志提供）

當大量的頸部疼痛訊號進入脊髓時，活化三叉神經系統，就會誘發偏頭痛。（陳建志提供）

●局部釋放大量CGRP

按摩或推拿壓迫皮下及肌肉內複雜的脊神經網，感覺神經末梢釋放出大量的神經激素-降血鈣素相關基因胜肽（CGRP），作用於小動脈管壁內的平滑肌，管徑擴張，企圖抵抗組織受壓時的缺血，CGRP也跟著進入血液循環。

按摩或推拿時，CGRP（降血鈣素相關基因胜肽）從神經末梢釋放出來，擴張小動脈，進入血液循環。（陳建志提供）

按摩或推拿時，CGRP（降血鈣素相關基因胜肽）從神經末梢釋放出來，擴張小動脈，進入血液循環。（陳建志提供）

●CGRP跟三叉神經節結合

CGRP經由主動脈，通過頸動脈與大腦動脈，進入腦部，到達三叉神經節，跟神經細胞體上的受器結合，整個三叉神經系統隨之活化，神經末梢再釋放出CGRP。血液中CGRP暴增，再跟三叉神經節受器結合，再加強活化三叉神經系統，形成惡性循環，啟動神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛。

CGRP（降血鈣素相關基因胜肽）跟三叉神經節受器結合，活化三叉神經系統，神經末梢再釋放出CGRP，惡性循環誘發偏頭痛。（陳建志提供）

CGRP（降血鈣素相關基因胜肽）跟三叉神經節受器結合，活化三叉神經系統，神經末梢再釋放出CGRP，惡性循環誘發偏頭痛。（陳建志提供）

民俗療法後頭痛 應避免牛奶、酒精等食物

讀者若罹患「民俗療法後頭痛」時，不能怪罪技師，請先冷靜，其實是自己體內既有的神經路徑或CGRP分泌過多所致，說穿了就是「偏頭痛體質」作祟。

固然止痛藥物效果快速，但反覆且長期地使用，會衍生藥物過度使用頭痛，變成吃藥不痛，不吃藥就痛的窘境，應先正確就醫，預防勝於治療。患者應有正常的作息，避免牛奶、酒精、可可或醃製類食物，以免身體處在偏頭痛即將發作的狀態。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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